Este nuevo tipo de tanque, denominado M-1E3, ha surgido como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En un esfuerzo por mantener de manera eficaz sus unidades de combate, el Ejército de los Estados Unidos se encuentra a la expectativa de una nueva versión mejorada de su emblemático tanque M-1 Abrams. Esta variante contempla un enfoque renovado que promueve mayor resistencia y avance tecnológico en comparación con modelos anteriores.

Al fusionar atributos de actualizaciones previas y al incorporar sistemas de última tecnología, la iniciativa destinada al desarrollo de este tanque está enfocada en un objetivo primordial: proporcionar una mayor protección para los soldados estadounidenses .

De acuerdo con lo expresado por el Oficial Ejecutivo del Programa para Sistemas de Combate Terrestre, Glenn Dean, esta nueva versión, denominada M-1E3, ha surgido como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual “ ha evidenciado la necesidad urgente de protecciones integradas para los soldados , que sean desarrolladas desde adentro en lugar de ser simplemente añadidas ”.

M-1E3: una inversión esencial en tecnología y capacidad de combate

El programa M-1E3 se fundamentó en una recomendación de la Junta de Ciencias del Ejército, la cual sugirió una financiación de 2,900 millones de dólares . Si bien el Ejército no ha hecho pública la inversión asignada a este equipo, se estima que esta cantidad será esencial para su progreso.

El desarrollo integrará las principales capacidades del M-1A2 SEPv4 y se fundamentará en una arquitectura modular de sistemas abiertos, un estándar que facilita la integración y actualización de componentes tecnológicos.

Este enfoque permitirá implementar mejoras de manera más ágil y con un uso más eficiente de recursos, además de posibilitar la concepción de un tanque con menor peso estructural y un mayor nivel de protección.

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Características implementadas en modelos experimentales susceptibles de replicarse en este tanque:

Sistema basado en inteligencia artificial para el análisis de información proveniente de los sensores y la notificación a la tripulación ante cualquier riesgo potencial.

Reducción de la tripulación de cuatro a tres soldados.

Comunicación efectiva con vehículos aéreos no tripulados.

Blindaje optimizado para incrementar la resistencia contra explosivos.

Sistemas de propulsión con un consumo de combustible más eficiente.

Un equipo que pesa 10 toneladas menos en comparación con los modelos actuales.

¿Cuáles son los términos estipulados para la entrega del nuevo tanque?

De acuerdo con la información oficial divulgada en diciembre de 2025, el Ejército tiene el propósito de acelerar la fase de desarrollo del M-1E3, con la intención de que esté operativo dentro de un periodo de 24 a 30 meses. Esto implicaría una reducción significativa del plazo inicialmente establecido para el año 2030.

Se prevé que a lo largo de este año se entreguen y se encuentren en funcionamiento los 3 prototipos restantes de este modelo.

“Los nuevos tanques estarán totalmente controlados por software, necesitarán una tripulación más reducida, serán modulares y contarán con un sistema de protección activa. Tras la recepción de estos vehículos, las tripulaciones evaluarán los tanques para determinar sus requerimientos”, afirmaron las autoridades.