La Casa Blanca quiere cambiar las elecciones para siempre y ya impulsa en el Congreso una reforma que establecería un nuevo requisito obligatorio para votar en todo el país. El proyecto, llamado SAVE America Act, apunta a modificar las reglas federales antes de las elecciones de medio término de 2026. El presidente Donald Trump pidió su aprobación en el Estado de la Unión y presiona al Senado para que lo vote cuanto antes. La Cámara de Representantes ya lo aprobó, pero necesita 60 votos en el Senado y enfrenta fuerte resistencia demócrata. La reforma para cambiar las elecciones para siempre impondría exigencias concretas en los comicios federales: También limitaría el voto por correo a casos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viaje, y obligaría a los estados a revisar sus padrones. Se exigirían documentos como acta de nacimiento o pasaporte estadounidense. Podrían surgir problemas si el nombre del documento de ciudadanía no coincide con el de la identificación, por ejemplo, en personas casadas que cambiaron su apellido. Demócratas y grupos de derechos civiles advierten que el nuevo requisito obligatorio para votar podría excluir a millones de ciudadanos elegibles, especialmente minorías y personas de bajos ingresos. También cuestionan el posible acceso del Departamento de Seguridad Nacional a datos electorales. Estudios citados en el debate señalan que el fraude electoral es mínimo en Estados Unidos. El líder republicano en el Senado, John Thune, anticipó que buscará llevar el proyecto al recinto tras resolver la discusión presupuestaria. Sin 60 votos, la reforma no avanzará.