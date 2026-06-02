el Código de Ordenanzas de la ciudad Little Rock en Arkansas, establece una serie de normas que regulan las conductas permitidas y prohibidas.

En Estados Unidos, el Código de Ordenanzas de la ciudad Little Rock en Arkansas, establece una serie de normas que regulan las conductas permitidas y prohibidas en determinadas zonas y situaciones.

Se trata del artículo 2 sobre delitos que afectan la paz y el orden públicos. Respecto a esto, se deslindan varios incisos y aclaraciones, como la sección 18-52 de Ruidos prohibidos en general.

Delitos que afectan la paz y el orden públicos en Little Rock, Arkansas. Fuente: Bloomberg

Por orden del gobierno, se castigará uno por uno a todo extranjero o ciudadano que escuche música durante este horario

Según el Código de Ordenanzas de Little Rock, Arkansas, en la sección 18-51, inciso B-2: “Se prohíbe la reproducción de cualquier radio, fonógrafo, cualquier tipo de equipo de audio o cualquier instrumento musical de tal manera o con tal volumen, particularmente durante las horas comprendidas entre las 22:30 y las 7:00, que moleste o perturbe la tranquilidad, comodidad o paz de cualquier persona dentro o alrededor de cualquier oficina, hospital, vivienda, hotel u otro tipo de residencia”.

El objetivo de esta normativa es sancionar a quienes perturben la paz y tranquilidad de los vecinos de Little Rock. No es la única prohibición de este estilo en dicha ciudad, por lo que se recomienda ser cuidadoso con los ruidos molestos.

Según la normativa: ¿De cuánto es la sanción económica?

Por ser una infracción municipal se considera un delito menor. Se procesa según las pautas estatales de Arkansas, por lo que se pueden cobrar hasta 1,000 dólares en multas o imponer detención en cárcel de hasta un año.

¿Qué otros ruidos están prohibidos?

Dentro del mismo artículo también se prohíbe el uso de bocinas de cualquier vehículo mientras no se esté en movimiento a menos de que sea una señal de peligro.

Asimismo, tampoco se podrá gritar, hacer ruido o reproducir cualquier tipo de equipo de audio en las calles públicas. Tampoco se puede tener animales que sean ruidosos y puedan perturbar la paz y tranquilidad de los vecinos de Little Rock.