Los requisitos para renovar la licencia de conducir en Estados Unidos no son iguales para todos los conductores. En algunos estados, la edad marca un cambio clave en el proceso, con controles más estrictos que buscan reforzar la seguridad vial. En Illinois, la normativa establece que todos los conductores mayores de 75 años deben aprobar un examen práctico de manejo para poder renovar su licencia, en el marco de la ley HB 1226. A diferencia de otros grupos etarios, donde la renovación puede ser más simple o incluso digital, en este caso: El examen busca comprobar que el conductor mantiene las condiciones necesarias para circular con seguridad. Durante la prueba se evalúan aspectos como: No cumplir con este requisito dentro del plazo implica: