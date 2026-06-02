La agencia enfatiza que el estado civil al cierre del año fiscal determina la manera en que deben presentar sus impuestos y cualquier desvío de esta norma puede resultar en pagos incrementados o en la pérdida de beneficios fiscales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado que impondrá gravámenes adicionales a todas las parejas casadas que hayan postergado un trámite fundamental al momento de declarar sus ingresos.

La agencia enfatiza que el estado civil al cierre del año fiscal determina la manera en que deben presentar sus impuestos y cualquier desvío de esta norma puede resultar en pagos incrementados o en la pérdida de beneficios fiscales .

En este contexto, el organismo advierte que numerosas parejas no actualizan correctamente su situación y, como consecuencia, optan por un estatus con cargas fiscales más elevadas. Esto no solo afecta el monto total a pagar, sino que también influye en las deducciones y créditos.

¿Qué procedimiento deben seguir las parejas unidas legalmente para eludir impuestos adicionales del IRS?

El IRS establece que todas las parejas casadas deben definir adecuadamente su estatus fiscal antes de presentar la declaración. Las opciones principales son:

“Married filing jointly” (declaración conjunta)

“Married filing separately” (declaración por separado)

Presentar de forma conjunta suele implicar una carga impositiva inferior y acceso a una deducción estándar más elevada. Por lo tanto, si una pareja demora esta decisión o presenta incorrectamente su estatus, puede perder beneficios significativos o incurrir en un mayor pago de impuestos.

Incluso en situaciones de matrimonio reciente, no existe un período mínimo: si la pareja estaba legalmente casada el último día del año fiscal, el IRS la considerará casada para todo ese año . Pasar por alto este criterio o no ajustar el estatus a tiempo es uno de los errores más frecuentes que puede resultar en sanciones.

El IRS confirmó que castigará con impuestos extra a todas las parejas casadas que hayan postergado este trámite

¿Cómo afecta este error a los impuestos y cuáles son las alternativas disponibles?

El efecto de no llevar a cabo este trámite de manera adecuada puede abarcar desde una incremento en la carga fiscal hasta la anulación de créditos fiscales o deducciones. Asimismo, una elección inadecuada del estatus puede dar lugar a auditorías o rectificaciones por parte del IRS en caso de detectar discrepancias en la declaración.

Casos excepcionales que podrían prevenir sanciones

Los padres no casados pueden clasificar como “Head of household”

Es necesario cubrir más del 50% de los gastos del hogar

El hijo debe residir con el contribuyente por más de la mitad del año

Este estatus proporciona tasas impositivas más favorables que la declaración individual. Por tanto, el IRS sugiere examinar detenidamente la situación familiar antes de realizar la declaración, dado que una elección incorrecta —o aplazada— puede resultar en costos adicionales que podrían ser evitados.