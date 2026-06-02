La ciudad de Nueva York, actualmente gobernada por el alcalde Zohran Mamdani, enfatiza en su sitio web oficial sobre la importancia de cumplir en tiempo y forma con los pagos de todas las mutas tanto de tránsito como estacionamiento.

Cuando los avisos oficiales son ignorados y se acumulan deudas pendientes, el vehículo puede ser remolcado e incluso embargado por las autoridades para saldar el pendiente.

Los pagos que hay que resolver para prevenir cualquier inconveniente con el coche

Para evitar sanciones, tanto sobre el vehículo como económicas, las siguientes infracciones deben pagarse o disputarse dentro de los 30 días de su notificación

Multas de estacionamiento

Infracciones por cámaras de velocidad en zonas escolares

Multas por cámaras de semáforo en rojo

Infracciones detectadas por cámaras de carriles exclusivos para buses

Multas vinculadas a buses de la MTA

Infracciones por sistemas weigh-in-motion

En caso de que no se respondan los avisos dentro del plazo correspondiente, las multas comenzarán a acumular cargos adicionales.

Los vehículos pueden ser embargados cuando se acumulan multas. Shutterstock

En qué casos las autoridades pueden embargar un vehículo

Cuando la multa no se paga o impugna en aproximadamente 100 días, el pendiente pasa a juicio, lo que significa que la Ciudad puede cobrar la deuda de forma alternativa, como enviándola a una agencia de cobro o embargar bienes.

“Si tus multas en juicio superan los 350 dólares, tu vehículo podría ser retirado o remolcado”, se indica.

En ese marco, pagar dentro de los primeros 30 días y chequear regularmente el historial de multas es esencial para prevenir cualquier tipo de inconveniente que pueda generarse por deuda acumulada.