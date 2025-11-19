El pasaporte americano es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean viajar internacionalmente o presentarlo como identificación alineada con la Real ID al abordar vuelos nacionales.

Sin embargo, para tramitarlo es necesario garantizar que se está libre de aquellas las deudas tributarias que impedirán que la solicitud avance, pues el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla que existen obligaciones que pondrán al solicitante automáticamente en la lista negra al momento de gestionar este documento.

La lista negra de Estados Unidos: ninguna de estas personas podrá tramitar su pasaporte

La agencia recaudadora especifica que, por ley, se debe certificar al Departamento de Estado sobre los contribuyentes que tengan deudas fiscales consideradas gravemente morosas.

“Generalmente, el Departamento de Estado no emitirá pasaportes a los contribuyentes tras recibir su certificado de deuda morosa del IRS. El Departamento de Estado también puede denegar su solicitud de pasaporte o revocar su pasaporte actual”, explican las autoridades.

Cuando existan deudas gravemente morosas el Departamento de Estado no emitirá el pasaporte. Fuente: archivo.

Cuáles son las deudas que pueden impedir que se renueve el pasaporte

En la actualidad, se considera que un contribuyente tiene una deuda gravemente morosa cuando su obligación pendiente excede los USD 62,000, según los montos fijados para 2024.

Para poder emitir el aviso oficial, IRS debe haber presentado un Aviso de Gravamen por el Impuesto Federal y agotado todos los recursos administrativos de cobro, incluido el embargo.

En estos casos, el Departamento de Estado no emitirá ni renovará el pasaporte del contribuyente e incluso puede decidir dejar sin validez el actual. IRS podría pedir la revocación del pasaporte cuando una persona prometió pagar y no lo hizo o cuando dispone de recursos en el extranjero para saldar la deuda que no se están utilizando con este fin, por ejemplo.

Trámite paso a paso para salir de la lista negra y poder tramitar el pasaporte de Estados Unidos

Quienes soliciten un pasaporte o intenten renovarlo con una deuda certificada, recibirán una carta del Departamento de Estado informando que su solicitud se mantendrá durante 90 días, tiempo que se otorga para saldar la obligación pendiente.

“Si el contribuyente no hace arreglos de pago satisfactorios con el IRS dentro de los 90 días posteriores a la fecha de la carta de denegación del Departamento de Estado, la solicitud de pasaporte será denegada y cerrada”, asegura la agencia.