Estados Unidos posee una de las políticas de control de pasaportes más estrictas del mundo, y aunque el documento funciona como una credencial esencial para viajar, el gobierno federal tiene la autoridad legal para prohibir, suspender o revocar su validez en distintas circunstancias.

Esto significa que, bajo ciertas condiciones, todos los ciudadanos pueden ver limitada su capacidad de viajar, incluso si el documento todavía figura como vigente.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de las personas que no cumplan estos requisitos

Según las leyes federales, el pasaporte estadounidense no es un derecho absoluto, sino que es considerado propiedad del Departamento de Estado. De esta manera, el organismo puede prohibir su emisión, suspenderlo o incluso revocarlo de inmediato si el titular no cumple determinados requisitos legales. A continuación, los principales:

1. Deudas fiscales superiores a USD 59.000

Si una persona adeuda más de USD 59.000 en impuestos federales, incluyendo multas e intereses, el IRS puede clasificarla como “morosidad fiscal seria”. En ese caso:

El Departamento de Estado deniega la renovación o emisión del pasaporte

Puede revocar el pasaporte vigente

Para recuperarlo, el ciudadano debe pagar la deuda o firmar un plan de pago activo con el IRS.

2. Deudas por manutención infantil

Cualquier persona que deba más de USD 2.500 en manutención de hijos entra automáticamente en un registro federal que bloquea la emisión o renovación del pasaporte. Hasta saldar la deuda:

El pasaporte queda suspendido

No se aprobará ninguna solicitud nueva

3. Órdenes judiciales o cargos penales pendientes

El gobierno puede negar o suspender el pasaporte de personas que:

Tengan órdenes de arresto

Estén acusadas de delitos federales

Sean investigadas por terrorismo , tráfico de drogas , lavado de dinero o espionaje

Estén bajo libertad condicional con restricciones de viaje

La medida busca impedir fugas internacionales y garantizar que el acusado cumpla con el proceso judicial.

4. Casos de fraude o documentación falsa

El Departamento de Estado revocará de inmediato los pasaportes y podrá iniciar un proceso penal federal a todos los que lo obtuvieron mediante:

Identidad falsa

Certificados de nacimiento alterados

Información engañosa en la solicitud

Documentación fraudulenta

5. Riesgos para la seguridad nacional

La ley autoriza al secretario de Estado a denegar o suspender un pasaporte si el individuo representa una amenaza para la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos. Este criterio se aplica en casos de:

Terrorismo

Colaboración con regímenes sancionados

Participación en organizaciones hostiles

Viajes a zonas prohibidas sin permiso especial

Estados Unidos bloquea los pasaportes de las personas que se encuentren bajo estas circunstancias. Fuente: Archivo.

¿Qué ocurre si el pasaporte es suspendido o prohibido?

Cuando el Departamento de Estado suspende o prohíbe un pasaporte, el documento pierde validez de manera inmediata. La persona recibe una notificación oficial en la que se explica el motivo del bloqueo y, en la mayoría de los casos, debe devolver el pasaporte a las autoridades.

Solo en situaciones excepcionales se otorga un pasaporte limitado exclusivamente para regresar a Estados Unidos, pero no para realizar viajes internacionales.

Durante el período de suspensión, el ciudadano no puede emitir un pasaporte nuevo ni renovarlo hasta que regularice la situación que originó la medida. Aunque es posible presentar una apelación, el proceso suele ser lento y no garantiza la restitución inmediata del documento.