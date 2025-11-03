En esta noticia
Renovar el pasaporte a tiempo puede parecer un trámite menor, pero en Estados Unidos se ha convertido en una tarea crucial para quienes planean viajar, trabajar o realizar gestiones fuera del país.
No renovarlo a tiempo puede derivar en cancelaciones de vuelos, pérdida de reservas y gastos adicionales por solicitudes de emergencia, que son mucho más costosas. En un contexto de alta demanda y cambios en las políticas consulares, mantener el pasaporte vigente es hoy una cuestión de previsión y seguridad personal.
Estados Unidos prohibirá renovar el pasaporte de todas las personas que estén en esta lista
El gobierno de Estados Unidos establece normas estrictas para quienes deben renovar sus pasaportes. Todos los que presenten su documento anterior bajo estas circunstancias no podrán renovarlo y deberán iniciar el trámite completo de nuevo desde cero:
- Pasaportes emitidos antes de cumplir 16 años.
- Pasaportes con más de 15 años de antigüedad.
- Pasaportes dañados, perdidos o robados.
- Pasaportes emitidos bajo un nombre anterior sin documento legal que pruebe el cambio.
Los solicitantes cuyo pasaporte vencido se encuentre bajo alguna de estas circunstancias no podrán usar los formularios de renovación (DS-82) ni la modalidad en línea. Deberán solicitar un pasaporte nuevo desde cero.
Paso a paso: ¿Cómo solicitar un pasaporte nuevo desde cero en Estados Unidos?
Los ciudadanos que deban realizar el trámite para obtener el pasaportede nuevo desde cero deberán:
- Cumplir con los requisitos básicos para la solicitud
- Completar el Formulario DS-11
- Reunir la documentación necesaria
- Pagar la tarifa correspondiente (actualmente de USD 165)
- Presentarse presencialmente en una oficina autorizada
- Esperar la aprobación y recibir el pasaporte