Lo que comenzó como una política de inclusión histórica podría convertirse en un problema para miles de personas. En California, los migrantes indocumentados que obtuvieron la licencia de conducir AB 60 —una credencial que les permite manejar sin necesidad de comprobar su estatus migratorio— ahora enfrentan un panorama más estricto.

Las autoridades estatales advirtieron que el permiso puede ser suspendido o revocado ante cualquier infracción, igual que ocurre con el resto de los automovilistas.

Qué es la licencia AB 60 y quiénes pueden perderla

La licencia AB 60 fue creada por una ley estatal que busca brindar igualdad de condiciones a todos los automovilistas, sin importar su situación migratoria. Sin embargo, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) aclaró que esta licencia está sujeta a las mismas reglas y sanciones que una licencia regular.

Esto significa que cualquier conductor que acumule infracciones o cometa faltas graves puede perder el derecho a conducir, incluso si obtuvo la licencia mediante este beneficio estatal.

Cómo es el sistema de puntos que puede llevar a la suspensión de la licencia

El DMV de California utiliza un sistema de puntos para determinar cuándo un conductor es considerado negligente. De acuerdo con el Manual del Conductor 2025, los límites son:

4 puntos en 12 meses

6 puntos en 24 meses

8 puntos en 36 meses

Cada infracción o accidente con responsabilidad suma puntos al historial del automovilista. Si se exceden los límites establecidos, el DMV puede suspender o revocar la licencia, sin importar si se trata de una licencia común o de una licencia AB 60.

Las faltas graves que provocan la pérdida inmediata de la licencia

Ciertas conductas en la vía pública son consideradas faltas extremadamente graves y conllevan la revocación automática de la licencia, sin derecho a apelación. Corren riesgo todos los conductores que comentan alguna de este listado:

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI)

Participar en carreras callejeras ilegales (street racing)

Provocar un accidente y huir del lugar (hit-and-run)

Evadir a la policía, especialmente si hay heridos

Estas infracciones no solo implican la pérdida del permiso para manejar, sino también multas elevadas, antecedentes penales y hasta penas de cárcel.

Otros motivos que pueden causar la suspensión de la licencia

Además de los puntos acumulados o las faltas graves, existen situaciones adicionales que pueden derivar en sanciones severas para los titulares de una licencia AB 60:

No presentarse ante la corte tras recibir una multa. Circular con placas alteradas o ilegibles. Permitir que una persona sin licencia maneje el vehículo. Usar pantallas o monitores visibles para el conductor que no sean parte del sistema de navegación del auto.

Sanciones especiales para conductores menores de edad

Los conductores menores de 18 años que poseen una licencia provisional están sujetos a sanciones más estrictas. Una sola infracción o accidente con responsabilidad puede generar restricciones temporales.

Si un joven acumula tres incidentes en un año, el DMV impondrá una suspensión de seis meses y un período de prueba de 12 meses. En casos que involucren alcohol o drogas, la revocación es inmediata y no admite apelaciones.