El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se encarga de monitorear todos los movimientos financieros de los contribuyentes en Estados Unidos. Si los ciudadanos o extranjeros no cumplen con sus responsabilidades impositivas, la agencia procederá con un embargo de bienes y cuentas bancarias.

Estados Unidos embarga bienes y suspende las cuentas bancarias de todos los que hayan postergado este tramite

IRS advirtió que puede iniciar embargos y medidas de cobro forzoso contra cualquier contribuyente que no presente su declaración de impuestos en el plazo establecido o que mantenga deudas tributarias sin resolver.

Presentar la declaración fuera de término no solo genera multas acumulativas, sino que también habilita al IRS a aplicar acciones más severas. El organismo puede embargar cuentas bancarias, retener reembolsos, tomar parte de salarios, congelar activos e incluso reclamar propiedades para recuperar los montos impagos.

Estas medidas se activan después de que el contribuyente recibe avisos formales y no responde dentro de los plazos establecidos.

¿Cómo evitar el embargo de bienes y la suspensión de cuentas bancarias?

El IRS recomienda a todos los contribuyentes presentar la declaración, incluso aunque no puedan pagar el total. Hacerlo evita una de las multas más severas y abre la puerta a alternativas como planes de pago, acuerdos de compromiso o extensiones de tiempo, mecanismos que permiten evitar embargos mientras se regulariza la situación financiera.

La agencia recalcó que ignorar las notificaciones es el peor escenario, ya que habilita la ejecución inmediata de embargos. En cambio, quienes se comunican a tiempo pueden negociar opciones flexibles y evitar consecuencias más graves.