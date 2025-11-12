La histórica cadena de comida rápida Wendy’s confirmó que tiene previsto cerrar un total de entre 200 y 350 tiendas alrededor de todo Estados Unidos. El plan forma parte de su iniciativa de reestructuración estratégica, implementada tras una caída en las ventas y fuerte presión sobre el segmento de consumidores con ingresos más bajos.

Atención consumidores: cierran definitivamente entre 200 y 350 tiendas de Wendy´s en todo el país

El director ejecutivo interino de la compañía, Ken Cook, confirmó en una llamada con inversionistas que un porcentaje de entre el 4% al 6% de los 6.000 locales de Wendy´s alrededor de todo Estados Unidos cerrarán de manera definitiva, lo que significa que un total de entre 200 y 350 tiendas dejarán de operar.

La empresa comunicó que los cierres masivos comenzarán a partir del cuarto trimestre de 2025 y se extenderán hacia el comienzo del 2026. Aunque no dieron una lista pública completa de tiendas específicas que cerrarán, algunos reportes indican que las regiones con varias sucursales en riesgo incluyen zonas del Midwest, Texas y California, donde la baja afluencia y la presión sobre consumidores de ingresos bajos son más marcadas.

Wendy´s cerrará un total de entre 200 y 350 tiendas en todo el país. (Fuente: Archivo).

¿Por qué cerrarán más de 200 tiendas de Wendy’s en Estados Unidos?

Según Wendy´s, los factores que motivan los cierres masivos de la compañía son: