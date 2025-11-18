El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que desean viajar fuera del país, pues las autoridades lo solicitarán para poder habilitar la visita y, en muchos casos, exigirán que disponga de una validez mínima de al menos 6 meses.

En ese sentido, es importante considerar que no todos los ejemplares son aceptables para el trámite de renovación, sino que algunos por el momento en el que fueron tramitados o por las características que presentan deben ser actualizados desde cero.

Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a quienes no hicieron este trámite a tiempo

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, no puede renovarse ningún pasaporte que haya sido tramitado hace más de 15 años, es decir, cualquier ejemplar emitido antes de noviembre de 2010 ya no será elegible para actualizarse mediante este trámite.

En estos casos, será necesario gestionar un nuevo documento como si nunca se hubiera tramitado en primer lugar presentando el formulario DS-11 en alguno de los centros de pasaportes autorizados.

El pasaporte estadounidense no puede renovarse si fue tramitado hace más de 15 años. Foto: Archivo.

Otros pasaportes que Estados Unidos prohibirá renovar

Tampoco califican para el trámite quienes tengan pasaportes que cumplan alguna de las siguientes características

Están dañados

Están perdido o fueron robados

Se tramitaron antes de que su portador cumpla 16 años

El ejemplar no refleja el nombre actual de quien lo presenta y no se tienen documentos para demostrar el cambio

Cómo tramitar de cero un nuevo pasaporte si Estados Unidos no me permite renovar

Para poder efectuar la gestión desde cero, las instancias que deben cumplirse son las siguientes

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (son USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación podrá presentarse a un centro autorizado de pasaportes. Los días y locaciones disponibles en noviembre y diciembre para quienes deseen realizar este trámite pueden consultarse aquí.