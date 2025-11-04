Es fundamental para todos los ciudadanos estadounidenses mantener la vigencia del pasaporte, especialmente para aquellos que planean realizar viajes internacionales. Las autoridades advierten que muchos países requieren que el documento tenga una validez mínima de al menos 6 meses a partir de la fecha de entrada.

En este contexto, el Departamento de Estado aclara que no todos los pasaportes son elegibles para el trámite de renovación. En los casos en que no se cumplan los requisitos, será necesario reemplazarlo mediante el mismo proceso que se utilizó para obtenerlo inicialmente.

Confirmado: Estados Unidos impone una prohibición automática para la renovación de ciertos pasaportes

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Ejemplos de alteraciones que requieren de la tramitación de un nuevo documento son:

Daños por agua (moho y manchas)

Rompeduras importantes

Marcas no oficiales en la página de datos

Páginas faltantes de visa

Perforaciones

En el caso de que los daños se limiten a curvaturas en las esquinas o páginas " abanicadas " como resultado de las diversas aperturas y cierres, el documento calificará para la renovación.

Circunstancias adicionales que impiden la renovación del pasaporte en Estados Unidos

Las autoridades del Departamento de Estado indican que el pasaporte estadounidense tampoco podrá ser renovado en las siguientes circunstancias:

Si fue emitido hace más de 15 años

Si se encuentra perdido o ha sido robado

Si fue tramitado cuando el portador tenía menos de 16 años

Si no refleja el nombre actual del solicitante y no se dispone de documentos que acrediten el cambio

Es importante tener en cuenta estas condiciones para evitar inconvenientes en el proceso de renovación del pasaporte.

Guía para obtener un nuevo pasaporte estadounidense cuando la renovación no es posible

Para llevar a cabo el trámite desde su inicio, es necesario cumplir con las siguientes instancias:

Completar el el formulario DS-11 Presentar evidencia de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento. Proporcionar una identificación con fotografía, tal como una licencia de conducir válida. Entregar fotocopias de la prueba de ciudadanía y de la identificación. Incluir una imagen de pasaporte junto con la solicitud. Realizar el pago de las tarifas correspondientes (USD 195 si se solicitan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte).

Es fundamental que toda la documentación sea entregada en un centro autorizado de aceptación de pasaportes.

Una vez que la solicitud esté en proceso, cada solicitante recibirá una notificación a través de un correo electrónico. El estado de la gestión puede ser consultado en este enlace .