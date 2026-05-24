Al momento de viajar internacionalmente uno de los puntos más importantes que ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes deben considerar es que el pasaporte con el que ingresarán y saldrán de Estados Unidos sea válido según los criterios de elegibilidad establecidos.

Si bien preservar su vigencia es esencial en estos casos, muchas veces no basta con que se encuentre en fecha al viajar, sino que deben revisarse otros requisitos de exigencia sobre este punto y el estado físico del documento.

No cumplir con los estándares puede generar inconvenientes con las aerolíneas y los diferentes agentes .

Información clave sobre el ingreso y la salida de ciudadanos y extranjeros naturalizados

La normativa federal exige que se presente un documento vigente y, a los ciudadanos naturalizados, que ingresen utilizando su pasaporte americano, independientemente de si tienen otro de su nacionalidad madre.

También se exige la presentación de un documento en buen estado, pues aquellos que evidencien daños severos, manchas de gran magnitud y otro tipo de rompeduras graves -como páginas de visa rasgadas- no podrán utilizarse para este tipo de traslados.

Por otra parte, USA.gov aconseja verificar según el destino al que se quiera viajar cuánta validez debe tener el pasaporte: “ Algunos países y aerolíneas podrían negarle la entrada, si su pasaporte vence en menos de 6 meses ”, se indica.

El pasaporte siempre debe estar en buen estado para realizar viajes internacionales. Fuente: Shutterstock.

¿Cuál es la duración máxima del pasaporte americano?

Los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años, mientras que, en el caso de los menores de 16, los ejemplares no pueden renovarse y tienen una vigencia de 5 años.

Información fundamental sobre el ingreso de visitantes a Estados Unidos

En estos casos, para que el viaje al país pueda autorizarse, como regla general Estados Unidos solicita una validez de 6 meses futuros al período de viaje pautado inicialmente.

Si el pasaporte presentado fue tramitado con tanta anterioridad que no logra cumplir con el requisito de los seis meses, no se considerará válido al momento de gestionar la visa para viajar.

Claves sobre esta regla de pasaportes

CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, tan sólo tienen que presentar un pasaporte válido al momento de su estadía.

Países latinoamericanos incluidos en la lista

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.