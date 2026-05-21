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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió a todos los contribuyentes sobre cómo el sistema puede bloquear automáticamente el procesamiento de declaraciones de impuestos -y consecuentes reembolsos- si los registros indican erróneamente que el tributante ha fallecido.
En estos casos, la agencia explicó que no podrá llevar adelante el trámite hasta que se complete una gestión obligatoria para corregir la información vinculada al Número de Seguro Social (SSN) y desbloquear el proceso.
Cuándo puede IRS dejar de procesar declaraciones de impuestos
De acuerdo con lo informado por el organismo, algunas cuentas tributarias pueden quedar bloqueadas cuando el sistema detecta que el SSN pertenece supuestamente a una persona fallecida antes del año fiscal correspondiente.
Este problema puede ocurrir por distintas razones, como
- Información incorrecta enviada por la Administración del Seguro Social (SSA)
- Errores de procesamiento del IRS
- Errores al ingresar datos en la declaración de impuestos
En estos casos, la agencia envía el aviso CP01H para notificar que la cuenta fue bloqueada.
El trámite obligatorio para desbloquear este proceso de IRS
La agencia indicó que las personas que reciban este aviso tendrán que completar varios pasos antes de que la declaración se procese nuevamente
IRS indica
- Verificar que el Número de Seguro Social haya sido ingresado correctamente en la declaración
- Contactar a la Social Security Administration para corregir los registros si existe un error
- Enviar documentación al IRS
Documentos a presentar en estos casos
- Una copia del aviso CP01H
- Una solicitud escrita para desbloquear la cuenta
- Una fotocopia de un documento válido de identificación, como pasaporte o licencia de conducir
Además, será necesario enviar una copia de la declaración de impuestos con firmas originales para que la gestión pueda llevarse a cabo sin inconvenientes.