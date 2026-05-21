Shutterstock y EFE | El Cronista

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió a todos los contribuyentes sobre cómo el sistema puede bloquear automáticamente el procesamiento de declaraciones de impuestos -y consecuentes reembolsos- si los registros indican erróneamente que el tributante ha fallecido.

En estos casos, la agencia explicó que no podrá llevar adelante el trámite hasta que se complete una gestión obligatoria para corregir la información vinculada al Número de Seguro Social (SSN) y desbloquear el proceso.

Cuándo puede IRS dejar de procesar declaraciones de impuestos

De acuerdo con lo informado por el organismo, algunas cuentas tributarias pueden quedar bloqueadas cuando el sistema detecta que el SSN pertenece supuestamente a una persona fallecida antes del año fiscal correspondiente.

Este problema puede ocurrir por distintas razones, como

Información incorrecta enviada por la Administración del Seguro Social (SSA)

Errores de procesamiento del IRS

Errores al ingresar datos en la declaración de impuestos

En estos casos, la agencia envía el aviso CP01H para notificar que la cuenta fue bloqueada.

Quienes reciban este aviso tendrán que seguir los pasos de IRS para reanudar el trámite. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El trámite obligatorio para desbloquear este proceso de IRS

La agencia indicó que las personas que reciban este aviso tendrán que completar varios pasos antes de que la declaración se procese nuevamente

IRS indica

Verificar que el Número de Seguro Social haya sido ingresado correctamente en la declaración Contactar a la Social Security Administration para corregir los registros si existe un error Enviar documentación al IRS

Documentos a presentar en estos casos

Una copia del aviso CP01H

Una solicitud escrita para desbloquear la cuenta

Una fotocopia de un documento válido de identificación, como pasaporte o licencia de conducir

Además, será necesario enviar una copia de la declaración de impuestos con firmas originales para que la gestión pueda llevarse a cabo sin inconvenientes.