Viajar en avión dentro de Estados Unidos se ha convertido en una fuente de estrés: largas filas, cancelaciones y asientos cada vez más reducidos. Con el reciente cierre parcial del Gobierno que afectó el funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a todos sus empleados aeroportuarios, tomar un vuelo se volvió una cuestión más compleja de lo esperado. Hoy existen opciones para viajar largo sin depender de aerolíneas que combinan comodidad, menor costo y una experiencia radicalmente diferente. Y están disponibles ahora mismo en todo el país. Las tres mejores opciones tienen algo en común: convierten el trayecto en parte de las vacaciones, no en un trámite que hay que sobrevivir. Rentar una autocaravana es la opción más flexible. Plataformas como RV Trader o Cruise America permiten alquilar estos vehículos sin necesidad de comprarlos. Para familias, la economía es un factor decisivo: en lugar de multiplicar costos por persona, los gastos se dividen entre todos los ocupantes. Según especialistas, este modelo permite ahorrar alrededor del 30% frente a combinaciones de vuelo, hotel y restaurante. El tren es la segunda gran alternativa. Amtrak conecta cientos de ciudades con rutas escénicas que incluyen vagones panorámicos, coches cama y servicio de comedor, con emisiones de carbono significativamente menores que el avión. Para cruzar el Atlántico sin avión, existe una opción concreta: el Queen Mary 2, operado por Cunard, es el único transatlántico en servicio activo diseñado para ese tipo de travesía. El cruce entre Nueva York y Southampton en el Reino Unido dura aproximadamente una semana e incluye restaurantes, spa y entretenimiento a bordo. Una ventaja práctica: el cuerpo se ajusta gradualmente a la diferencia horaria y llega sin jet lag al destino. Quienes prefieren rutas más económicas pueden optar por los cruceros de reposicionamiento, cuando las navieras trasladan sus barcos entre regiones —de Europa al Caribe, de la Costa Este a la Oeste por el Canal de Panamá, o de Australia a California vía Hawái. Estas travesías suelen incluir descuentos importantes por los días adicionales en altamar. Para el viajero sin prisa, representan una de las mejores relaciones precio-experiencia disponibles como alternativa al avión en Estados Unidos.