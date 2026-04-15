La normativa vigente en el estado de Alabama permite que, por decisión del Gobierno estatal, los hijos puedan ser anotados con el apellido de los abuelos al momento del nacimiento, incluso si no coincide con el de la madre ni el del padre. La regla forma parte del sistema oficial de registro civil y aplica al momento de emitir el certificado de nacimiento. Según el código administrativo del Alabama Department of Public Health, los padres tienen libertad para elegir el nombre completo del recién nacido, con ciertas restricciones formales sobre los caracteres permitidos. Esta disposición sigue vigente y define cómo se inscriben legalmente los nacimientos en ese estado. La regulación establece que el apellido del menor no está obligado a coincidir con el de ninguno de sus progenitores. En ese marco, el sistema permite que los hijos sean anotados con el apellido de los abuelos al nacer, siempre que así lo decidan los padres al momento del registro. Esta flexibilidad responde a un criterio administrativo: el Estado no impone un vínculo obligatorio entre el apellido del niño y el de sus padres. En la práctica, esto habilita múltiples combinaciones posibles dentro del marco legal, incluyendo el uso de apellidos familiares previos o distintos a los tradicionales. Aunque el Gobierno estatal permite elegir libremente el apellido —incluido el de los abuelos—, la normativa fija límites técnicos sobre cómo debe escribirse el nombre en el certificado de nacimiento: Estas condiciones buscan estandarizar los registros oficiales y evitar inconsistencias en la documentación. En consecuencia, aunque existe libertad para definir el apellido, el formato del nombre debe ajustarse estrictamente a estas reglas administrativas.