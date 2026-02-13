El Congreso no logró aprobar a tiempo el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el cierre parcial del Gobierno es inminente tras vencer el plazo a la medianoche del viernes. La falta de acuerdo abre un escenario de impacto potencial en servicios federales clave en todo el país. La disputa se concentra en el financiamiento de la política migratoria y en cambios exigidos por la oposición sobre los procedimientos de ICE. De extenderse la falta de fondos, el impacto podría sentirse en aeropuertos, controles de seguridad y otras dependencias esenciales. Los vuelos no se cancelan automáticamente, pero el riesgo de demoras aumenta si el cierre se prolonga. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Administración Federal de Aviación (FAA) continuarían operando por tratarse de funciones consideradas esenciales. La TSA advirtió que más de 61.000 empleados en más de 430 aeropuertos seguirían en funciones sin paga. Aunque el sistema puede mantenerse operativo, un cierre prolongado suele traducirse en mayores tiempos de espera. El cierre afectaría a dependencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Guardia Costera de Estados Unidos. Sus misiones críticas continuarían, aunque parte del personal quedaría temporalmente sin salario. En cuanto a los cajeros automáticos, no dependen directamente del presupuesto federal, por lo que seguirían operando con normalidad. Los pagos del Seguro Social también suelen mantenerse porque cuentan con fondos asignados, aunque algunos trámites administrativos podrían demorarse si la interrupción se prolonga.