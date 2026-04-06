La compañía Amtrak ofrece un servicio que conecta Miami con Nueva York en un viaje de casi 28 horas que atraviesa la costa este y suma cada vez más interés entre turistas y residentes. El trayecto, operado por el tren Silver Meteor, combina paisajes, historia y comodidad en una experiencia que se posiciona como una de las más extensas del país. El precio del viaje en tren en Estados Unidos varía según la anticipación de la compra y el tipo de servicio elegido. En 2026, los valores muestran una fuerte diferencia entre tarifas anticipadas y compras de último momento. En general, los precios se mueven en estos rangos: Las tarifas más bajas suelen encontrarse al reservar con varias semanas de anticipación, mientras que los precios suben considerablemente en fechas cercanas al viaje. Este factor convierte a la planificación en una de las claves para acceder a un tren barato en EE.UU.. El itinerario del Silver Meteor cubre aproximadamente 2250 kilómetros y conecta el sur con el noreste del país en un trayecto continuo con múltiples paradas. Entre las ciudades más importantes del recorrido se destacan: El servicio funciona todos los días, con una salida diaria por sentido. El viaje desde Miami parte por la mañana y llega a Nueva York al día siguiente, mientras que el trayecto inverso sale por la tarde. Durante el recorrido, los pasajeros pueden observar desde playas del sur hasta grandes ciudades del noreste, pasando por zonas históricas de gran relevancia. El tren de Amtrak ofrece distintas experiencias según el tipo de pasaje. En clase turista, los viajeros cuentan con asientos reclinables amplios, mientras que los camarotes privados elevan el nivel de confort. Entre los servicios disponibles se incluyen: Además, quienes eligen camarotes acceden a comidas incluidas y mayor privacidad, lo que transforma el trayecto en una experiencia más cercana a un hotel en movimiento.