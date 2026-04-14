El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica en su sitio web oficial a todos los deudores y también a sus familiares cuáles pueden ser las consecuencias de recibir un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su derecho a una Audiencia” y no responder con suma prontitud. Si no se contesta este documento oficial, enviado por las autoridades cuando las deudas tributarias no se resolvieron después de reiterados intentos de cobro, la agencia puede decidir que el embargo de bienes -por ejemplo, de cuentas bancarias- es el próximo paso. Es importante destacar que, si se envía este aviso y el bien a embargar son efectivamente las cuentas bancarias, cuando el moroso es signatario de un familiar no sólo están en riesgo sus propios fondos, sino también los de su ser querido. En ese sentido, es esencial contestar el aviso con prontitud y trabajar lo antes posible en un plan que permita evitar esta medida. El embargo comienza a estar vigente desde la fecha y hora en la que es entregado. Desde ese momento las cuentas bancarias se congelan automáticamente y, a no ser que la penalización se levante porque la deuda fue saldada o por otro motivo que impida llevarla a cabo, pasado el período de espera los fondos se sustraerán. “La temporada de espera sirve para brindarle tiempo a usted para comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar el impuesto, o notificarle al IRS de errores en el embargo”, afirma la agencia. IRS puede embargar los fondos de la cuenta bancaria de un familiar deudor siempre que el contribuyente perjudicado por la medida figure oficialmente como signatario. Para resolver estos casos, es necesario que el titular legal se comunique con la agencia al número indicado en el Formulario 668-A y explique detalladamente por qué los fondos en realidad son de su pertenencia, y no del contribuyente.