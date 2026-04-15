El Gobierno de Estados Unidos avanzó con el fin del trabajo remoto para miles de empleados públicos: la Administración del Seguro Social (SSA) dispuso que deberán volver a las oficinas todos los días de la semana, dejando sin efecto los esquemas híbridos. La decisión ya comenzó a implementarse en distintas dependencias. La medida alcanza a trabajadores que venían desempeñándose de forma remota y responde a un cambio de política dentro del sector público. Con este giro, la SSA busca restablecer la presencialidad total en áreas clave vinculadas a la atención y gestión de beneficios. El fin del trabajo remoto en la SSA responde a la intención de reforzar la atención presencial y mejorar los tiempos de respuesta en la gestión de beneficios. Desde el organismo consideran que el regreso total a las oficinas permitirá una mayor coordinación interna y supervisión directa de tareas. En la práctica, esto implica un cambio inmediato en las condiciones laborales: los empleados deberán cumplir con asistencia presencial todos los días, se eliminan los esquemas híbridos y se establecen controles más estrictos sobre horarios y desempeño. Con la implementación de esta medida, quienes trabajaban de forma remota o combinada deberán adaptarse a nuevas reglas dentro de la SSA. Aunque pueden existir excepciones puntuales por motivos médicos u otras condiciones justificadas, la regla general será el regreso completo a las oficinas, marcando un giro en la política laboral del organismo.