El Gobierno federal lanzó una nueva opción para quienes no cuenten con una licencia de conducir con Real ID, pasaporte u otro documento aceptado para volar dentro de los Estados Unidos. Se llama TSA ConfirmID, está disponible en tsa.gov y permite verificar la identidad en línea para pasar los controles de seguridad sin presentar identificación física. El programa entró en vigor el 1° de febrero como respuesta a los retrasos y negativas de acceso que enfrentaron viajeros sin Real ID desde que se implementó el requisito federal. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lo ofrece como una alternativa de pago para quienes no puedan cumplir con la documentación exigida por la Ley Real ID. TSA ConfirmID es una herramienta digital que permite verificar la identidad antes de llegar al aeropuerto. Está disponible en tsa.gov o mediante un código QR en la señalización de los aeropuertos. Una vez completado, habilita al viajero a pasar los controles de seguridad sin mostrar un documento físico. El trámite tiene un costo de u$s 45 por verificación, pagadero únicamente de forma digital y puede demorar 30 minutos o más. Se recomienda completarlo con anticipación al viaje. Si el viaje está previsto después de los 10 días de vigencia, el viajero deberá repetir el proceso y abonar nuevamente el cargo. TSA ConfirmID está disponible para cualquier persona mayor de 18 años que necesite volar sin una identificación válida. Esto incluye a quienes no tengan licencia con Real ID, pasaporte, Enhanced Driver’s License ni otra forma de ID aceptada por la TSA. Quienes lleguen al aeropuerto sin documentación y sin haber completado ConfirmID pueden enfrentar demoras o ser impedidos de abordar. La Ley Real ID es una ley federal y la identificación sigue siendo obligatoria para todos los pasajeros adultos. Para quienes prefieran evitar el cargo de u$s 45, existen alternativas sin costo adicional: La TSA recomienda obtener una identificación conforme antes de viajar para evitar contratiempos en el aeropuerto.