En el último ranking de poderío militar Global Firepower 2026, Argentina sorprende al ocupar el segundo lugar entre las fuerzas armadas más potentes de América Latina, superando a países como México y Colombia y quedando solo por detrás de Brasil en una región con gran diversidad de capacidades defensivas. Este posicionamiento no solo refleja cambios en su estructura militar, sino que podría encender las alarmas del Gobierno de los Estados Unidos. El ascenso de Argentina en el ranking militar 2026 se explica por una combinación de factores estructurales y recientes actualizaciones en materia de defensa. El índice de Global Firepower no solo mide cantidad de soldados o armas, sino también variables como capacidad logística, recursos naturales, geografía estratégica y sostenibilidad económica para operaciones militares prolongadas. Uno de los puntos clave fue la modernización del equipamiento militar, especialmente en el componente aéreo, con la incorporación de aviones de combate que fortalecen la capacidad disuasiva. Esta actualización impactó en el equilibrio general de fuerzas y permitió mejorar su Power Index frente a competidores regionales como México. Este ejército mantiene una estructura militar balanceada entre Ejército, Armada y Fuerza Aérea, lo que le permite obtener mejores valores combinados en el cálculo global. El país cuenta actualmente con más de 20 mil efectivos activos, además de reservistas y personal de apoyo. Aunque Argentina ocupa el segundo lugar en América Latina, el liderazgo regional sigue en manos de Brasil, que se posiciona en el puesto 11 del ranking mundial 2026 con un PwrIndx de 0,2374, considerablemente más bajo que el argentino. Brasil cuenta con una estructura militar más numerosa, mayor presupuesto en defensa y una industria militar desarrollada que le permite fabricar parte de su propio equipamiento. Su marina tiene mayor proyección oceánica y su fuerza aérea dispone de más aeronaves operativas. Este ranking refleja un reordenamiento del equilibrio militar regional. Para Washington, estos índices funcionan como indicadores comparativos de capacidades convencionales, especialmente en términos de logística, recursos y poder aéreo. Estados Unidos continúa siendo la mayor potencia militar del mundo, con un índice de poder ampliamente superior al de cualquier país latinoamericano. Sin embargo, el ascenso argentino dentro del ranking subraya una mayor consolidación estructural en el Cono Sur y un fortalecimiento relativo en el mapa estratégico hemisférico.