El lanzamiento de esta actividad con participación internacional se produce en un momento de creciente atención global sobre la guerra con drones y su papel en conflictos actuales. El Gobierno de los Estados Unidos dio inicio a un avance tecnológico e innovador en lo que respecta a los ejercicios militares. Sus El Ejército de Estados Unidos ha dado inicio a una nueva fase en la utilización de sistemas no tripulados, marcando un hito en sus operaciones a nivel internacional. Esta actividad corresponde a la primera competencia militar oficial dedicada al manejo de drones, llevada a cabo en un contexto de creciente tensión global y bajo la supervisión del mando de Europa y África. Los comandantes a cargo han indicado que el propósito es integrar de manera completa los drones en las operaciones terrestres. Esta actividad ha permitido evaluar el nivel de preparación, fortalecer la interoperabilidad con naciones aliadas y consolidar el uso de vehículos no tripulados como herramientas de vigilancia, reconocimiento y apoyo directo en misiones militares. El continente africano se encuentra en una fase de incremento continuo en el uso de drones, tanto por parte de fuerzas armadas como de grupos insurgentes. Esta proliferación ha llevado a las fuerzas internacionales a intensificar su capacitación y a adoptar nuevas tácticas de defensa y vigilancia. Estados Unidos considera a África un punto estratégico debido a la expansión de redes terroristas, la presencia de potencias extranjeras y la imperiosa necesidad de fortalecer alianzas militares. La mejora de capacidades en drones tiene como objetivo anticipar amenazas, ampliar el control territorial y aumentar la capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes.