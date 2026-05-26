Una de las empresas logísticas más poderosas del planeta continúa expandiendo su influencia en América Latina con inversiones estratégicas que podrían transformar por completo el comercio regional. La apuesta apunta a modernizar puertos, incorporar tecnología de última generación y posicionar a un país latinoamericano como una plataforma clave para el comercio global.

El puerto más importante de América Latina

La compañía DP World, con sede en Dubái, opera actualmente la Terminal Sur del Puerto del Callao, en Perú, uno de los centros logísticos más importantes de toda la región. El Puerto del Callao concentra gran parte del comercio marítimo peruano y es considerado:

El principal puerto de Perú

Uno de los más importantes de Sudamérica

Una puerta clave para exportaciones e importaciones regionales

Su ubicación estratégica lo convierte en un punto central para las rutas comerciales del Pacífico.

Una gigante logística de Dubái opera cerca del 40% del movimiento de contenedores del principal puerto de América Latina. Fuente: Archivo.

Dubái busca convertir a este país latino en potencia mundial

DP World opera el denominado Muelle Sur o Terminal Sur, una infraestructura altamente modernizada que mueve millones de contenedores por año. Actualmente, la terminal concentra aproximadamente:

Cerca del 40% del movimiento total de contenedores del Puerto del Callao

Una parte clave del comercio exterior peruano

Operaciones logísticas regionales de enorme escala

La terminal es considerada una de las más eficientes de América Latina.

Lo abastecerá con la última tecnología

DP World impulsa fuertes inversiones en: