En esta noticia
Una de las empresas logísticas más poderosas del planeta continúa expandiendo su influencia en América Latina con inversiones estratégicas que podrían transformar por completo el comercio regional. La apuesta apunta a modernizar puertos, incorporar tecnología de última generación y posicionar a un país latinoamericano como una plataforma clave para el comercio global.
El puerto más importante de América Latina
La compañía DP World, con sede en Dubái, opera actualmente la Terminal Sur del Puerto del Callao, en Perú, uno de los centros logísticos más importantes de toda la región. El Puerto del Callao concentra gran parte del comercio marítimo peruano y es considerado:
- El principal puerto de Perú
- Uno de los más importantes de Sudamérica
- Una puerta clave para exportaciones e importaciones regionales
Su ubicación estratégica lo convierte en un punto central para las rutas comerciales del Pacífico.
Dubái busca convertir a este país latino en potencia mundial
DP World opera el denominado Muelle Sur o Terminal Sur, una infraestructura altamente modernizada que mueve millones de contenedores por año. Actualmente, la terminal concentra aproximadamente:
- Cerca del 40% del movimiento total de contenedores del Puerto del Callao
- Una parte clave del comercio exterior peruano
- Operaciones logísticas regionales de enorme escala
La terminal es considerada una de las más eficientes de América Latina.
Lo abastecerá con la última tecnología
DP World impulsa fuertes inversiones en:
- Grúas automatizadas de gran capacidad
- Sistemas digitales de gestión portuaria
- Inteligencia logística y monitoreo en tiempo real
- Infraestructura para barcos de última generación