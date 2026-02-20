Los movimientos geopolíticos en América Latina vuelven a generar atención internacional. En medio de un escenario global marcado por la competencia entre potencias, se registran señales de acercamiento entre México, Rusia y Cuba en áreas diplomáticas, comerciales y de cooperación estratégica. Analistas interpretan este tipo de vínculos como parte de una reconfiguración de alianzas que busca diversificar relaciones internacionales y reducir dependencias en un contexto de tensiones geopolíticas. Los tres países mantienen relaciones diplomáticas y acuerdos de cooperación en distintos ámbitos, que incluyen comercio, energía, tecnología y coordinación en foros internacionales. El fortalecimiento de estos vínculos se produce en un contexto de competencia global entre potencias y de búsqueda de nuevos socios estratégicos. Para México, ampliar relaciones con distintos actores internacionales forma parte de una política exterior de diversificación. Para Rusia y Cuba, el acercamiento con países latinoamericanos representa una oportunidad de ampliar su presencia en la región. El acercamiento entre México, Rusia y Cuba es observado con atención por Estados Unidos y otros actores internacionales. América Latina se ha convertido en un espacio de competencia por influencia económica y política, y cualquier nuevo eje de cooperación genera análisis sobre su impacto en la región.