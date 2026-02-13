Un cambio en el Registro Civil permite que los hijos sean anotados con cualquier apellido al momento de la inscripción de nacimiento, aunque no coincida con el del padre ni el de la madre. La medida ya está vigente y redefine cómo se completa el certificado de nacimiento en ese estado, con impacto directo en el trámite inicial. La actualización forma parte de la normativa de estadísticas vitales y establece qué libertades tienen los padres al elegir el nombre y apellido del recién nacido, así como las limitaciones formales que deben respetarse para que el registro sea válido ante las autoridades. La norma vigente en Alabama dispone que los padres pueden asignar al niño cualquier nombre que deseen al momento de registrar el nacimiento. De manera expresa, se aclara que el apellido del menor no tiene que ser el de ninguno de los progenitores. Esto significa que, al completar el certificado de nacimiento, no existe obligación legal de utilizar el apellido paterno ni materno. La decisión queda a criterio de los padres, siempre que se cumplan los requisitos formales establecidos por la autoridad sanitaria estatal. Aunque hay libertad para elegir el apellido, el Registro Civil fija ciertas reglas técnicas sobre cómo debe escribirse el nombre en el acta: El trámite de inscripción se realiza ante la autoridad de salud correspondiente y el nombre consignado en el certificado será el que figure oficialmente en todos los documentos posteriores, como el acta de nacimiento y la identificación estatal. Por eso, antes de presentar la información, se recomienda verificar que el apellido elegido cumpla con los criterios formales. Una vez emitido el certificado, cualquier modificación posterior puede requerir un proceso administrativo adicional ante el Registro Civil estatal.