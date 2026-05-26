Un estudio científico reciente que realizaron los científicos del National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) fue publicado en la revista científica Scientific Reports reveló un dato sorprendente sobre la Pirámide de Guiza.

Un estudio científico reciente que realizaron los científicos del National Research Institute of Astronomy and Geophysics (NRIAG) fue publicado en la revista científica Scientific Reports reveló un dato sorprendente sobre la Pirámide de Guiza.

Según lo que mostraron los análisis, la que fue la estructura más alta del mundo durante aproximadamente 3800 años resistió el paso del tiempo manteniéndose impasible mientras las distintas civilizaciones surgían y perecían.

Según lo que mostraron los análisis, la que fue la estructura más alta del mundo durante aproximadamente 3800 años. Imagen creada con ChatGPT

Hace 4000 años una estructura fue construida junto a un río: ¿Cuáles son las características de esta construcción?

La Gran Pirámide de Guiza fue construida cerca del Río Nilo como una tumba para el Faraón Keops. Las principales características de esta histórica construcción con:

Una base gigantesca de aproximadamente 230 metros por lado

Un centro de gravedad muy bajo

Una geometría altamente simétrica

Una reducción gradual del peso hacia la cima

Cámaras internas diseñadas para disipar energía sísmica

Construcción sobre roca caliza sólida

Hoy es completamente indestructible y deja helados a los científicos: ¿Qué descubrieron los científicos?

Los investigadores descubrieron que esta construcción vibra en una frecuencia distinta a la del suelo que la rodea, algo que evita que entre en resonancia y colapsa durante terremotos. Se concluir en esta información porque los científicos colocaron sensores sísmicos en 37 puntos dentro y alrededor de la pirámide.

La pirámide distribuye el estrés mecánico de manera extremadamente uniforme, un logro poco común en construcciones de la época. Esto se evidencia en su resistencia en los terremotos que afectaron al área registrados entre 1847 y 1992: el mismo fue responsable de más de 560 muertes y saños masivos en el país.