La cuenta regresiva ya empezó para miles de jóvenes en México. En 2026, el Servicio Militar Obligatorio volverá a ocupar la agenda de quienes integran la generación 2007/2008 y de los llamados remisos, luego de que la Sedena definiera un esquema especial de entrenamiento concentrado en fines de semana. El plan contempla 13 sábados obligatorios y busca facilitar el cumplimiento sin interferir con estudios ni empleo, un punto clave para quienes necesitan obtener la cartilla militar liberada. El programa de la Sedena se divide en dos periodos de entrenamiento, pensados para ofrecer flexibilidad a los conscriptos. El primer bloque comenzó este 14 de febrero y se extenderá hasta el 9 de mayo, cubriendo la etapa de primavera. Para quienes no puedan asistir en ese tramo, habrá una segunda oportunidad entre el 1 de agosto y el 24 de octubre, justo antes del cierre anual. Cada periodo contempla 13 sábados consecutivos, de asistencia obligatoria en las instalaciones militares asignadas según ciudad o municipio. Completar la totalidad de las sesiones es condición indispensable para avanzar en el proceso. Las inasistencias quedan registradas y pueden retrasar la obtención de la cartilla, por lo que la planificación previa resulta clave. Las jornadas sabatinas del Servicio Militar Obligatorio no son simbólicas. Durante cada encuentro, los participantes reciben instrucción práctica en orden cerrado, nociones de disciplina militar, formación en valores cívicos y patrióticos, y rutinas de acondicionamiento físico adaptadas a distintos niveles. El programa también incluye contenidos vinculados a protección civil y organización comunitaria, con supervisión de personal especializado del Ejército de México. El objetivo no es formar soldados profesionales, sino promover responsabilidad, trabajo en equipo y preparación básica ante emergencias. Las actividades comienzan temprano y se extienden durante varias horas, por lo que la puntualidad es un requisito central. El entrenamiento es solo una etapa dentro del proceso. Todo inicia con el alistamiento, que se realiza en las juntas municipales de reclutamiento o en consulados mexicanos para quienes residen en el exterior. Este trámite permanece abierto hasta octubre, permitiendo registrarse tanto a jóvenes que cumplen 18 años como a remisos. En noviembre se lleva a cabo el tradicional sorteo, que define la modalidad del servicio. La bola negra implica cumplir el entrenamiento encuadrado con las 13 sesiones sabatinas; la bola blanca habilita la liberación con disponibilidad, sin entrenamiento presencial. En ambos casos, la participación en el sorteo es obligatoria. El proceso concluye en diciembre de 2026, cuando la Sedena entrega las cartillas militares liberadas a quienes cumplieron todas las etapas. El documento resulta esencial para ingresar a universidades públicas, postularse a empleos gubernamentales y completar diversos trámites oficiales.Cabe destacar que las mujeres pueden participar de forma voluntaria, bajo las mismas reglas y con iguales beneficios al finalizar el procedimiento.