Obtener la Green Card es un deseo compartido por muchos inmigrantes que buscan permanecer en Estados Unidos durante largos períodos de tiempo, pues este documento no sólo certifica la estadía legal en el país sino que también funciona como permiso oficial para trabajar, estudiar o viajar. En ese sentido, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) detalla en su sitio web oficial los cuidados relacionados con la presentación del Formulario l-485 que se deben tener para evitar inconvenientes administrativos con su aceptación. Cuando estos aspectos formales se descuiden, las autoridades están en posición de rechazar el trámite, lo que atrasaría sustancialmente la gestión. Actualmente, sólo están vigentes los formularios con fecha de edición 01/20/25 (en formato mes, día, año). Si bien la entrega del documento puede realizarse en persona o por correo, cuando se elija la segunda vía, es esencial corroborar que tanto la fecha de edición como los números de hoja del formulario se encuentren visible en el inferior de cada pagina. “Si falta alguna de las páginas del formulario o las páginas son de ediciones diferentes, podríamos rechazar su solicitud”, indican las autoridades. Además de los cuidados antes mencionados, USCIS enfatiza en los siguientes puntos al completar formularios Quienes deseen conocer cómo presentar este formulario según su caso, podrán hacerlo clicando aquí.