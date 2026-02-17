Brasil y México, las dos economías más prominentes de América Latina, han tomado la decisión de fortalecer sus vínculos comerciales y estratégicos con el objetivo de aumentar su influencia en el escenario global. La iniciativa, promovida por los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo establecer una nueva fuerza latinoamericana que sea capaz de negociar en igualdad de condiciones con grandes superpotencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea. Se anticipa que el año 2026 dará inicio a una fase de unión sectorial más profunda. Esta alianza contempla una mayor integración económica y tecnológica, enfocándose en sectores clave. Según datos oficiales, se han establecido más de 120 acuerdos bilaterales activos entre los gobiernos de Brasil y México. Brasil representa cerca del 30% del PBI regional, con una economía diversificada basada en agronegocios, energía y minería. México, por su parte, aporta otro 25% del PBI latinoamericano, con una industria manufacturera altamente integrada al mercado estadounidense a través del T-MEC. Juntas, concentran más del 55% del PBI total de América Latina y casi el 60% de las exportaciones regionales, lo que les otorga un peso político y económico sin precedentes.