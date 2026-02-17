Mientras la atención global suele concentrarse en las grandes potencias militares, un nuevo informe internacional volvió a poner el foco en América Latina. El ranking 2026 del índice Global Firepower reveló que un país de la región logró una ventaja estratégica clara en el mar, al consolidarse como la mayor fuerza naval latinoamericana por cantidad de embarcaciones activas. El estudio, que evalúa a más de 140 países a partir de más de 60 variables, expone cómo el poder marítimo se convirtió en un eje clave para el control territorial, la seguridad y la proyección regional. Según el informe 2026 del Global Firepower, Colombia se posiciona como el país con el ejército naval más poderoso de América Latina. Con 213 embarcaciones activas, la nación ocupa el puesto 13 a nivel mundial, superando a todos sus vecinos en número de unidades en servicio. Este liderazgo no se basa en el tamaño o el tonelaje de los buques, sino en la cantidad y operatividad constante de su flota. El recuento incluye fragatas, corbetas, patrulleros, submarinos y naves auxiliares plenamente activas, mientras deja fuera aquellas en construcción o fuera de servicio. La estrategia naval colombiana está diseñada para mantener presencia permanente en el Caribe y el Pacífico, con un enfoque centrado en la vigilancia marítima, la protección de rutas comerciales y el combate contra amenazas como el narcotráfico y el contrabando. El índice Global Firepower no se limita a contar barcos o soldados. Su metodología contempla capacidades logísticas, infraestructura industrial, acceso a recursos estratégicos, geografía, poder aéreo, fuerza terrestre y arsenal naval. En el caso específico de la fuerza marítima, el ranking pondera la cantidad total de unidades activas, lo que explica por qué Colombia logra una posición destacada incluso frente a países con buques más grandes o tecnología más avanzada. El informe subraya que una flota numerosa y funcional puede ser determinante para operaciones sostenidas de control territorial. Este enfoque refleja un cambio en la lógica militar regional, donde la presencia constante y la capacidad de respuesta rápida resultan tan relevantes como el poder de fuego. En el plano global, el informe 2026 de Global Firepower confirma que China es la mayor potencia naval del mundo, con 841 embarcaciones activas, una cifra que la coloca muy por delante del resto. El podio mundial se completa con Rusia y Estados Unidos, mientras que varias potencias asiáticas refuerzan su protagonismo marítimo. El ranking de las flotas más numerosas quedó conformado de la siguiente manera: