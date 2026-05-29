La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana lanzó la nueva edición de la Semana de Fertilidad, que se desarrollará del 1 al 5 de junio, con el objetivo de informar a la población sobre las opciones de tratamiento y promover políticas que garanticen un acceso más equitativo.

En la última década el Fondo Nacional de Recursos (FNR) financió cerca de 9.000 tratamientos vinculados a reproducción asistida, que han resultado en aproximadamente 7.000 nacimientos. Estos números muestran la eficacia de las políticas públicas implementadas.

Las técnicas de baja complejidad se han ampliado en disponibilidad, mientras que las de alta complejidad —como la fecundación in vitro (FIV)— continúan siendo financiadas por el FNR con un esquema que incluye un copago por parte de los usuarios.

Desde el Ministerio de Salud Pública el subsecretario Leonel Briozzo reconoció la presión fiscal que limita una mayor cobertura inmediata, pero afirmó que existe la voluntad de avanzar para reducir gradualmente el copago o implementar mecanismos que lo hagan más asequible.

Durante la Semana de Fertilidad

Especialistas y organizaciones civiles reivindican ahora medidas complementarias: ampliar la cobertura geográfica de los centros, protocolos claros sobre indicaciones, y programas de apoyo económico para quienes no pueden afrontar el copago. El debate entre sostenibilidad fiscal y derecho al acceso a la salud se perfila como el próximo capítulo en la política pública sobre reproducción asistida en Uruguay.