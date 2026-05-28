En Estados Unidos, el Código Ordenanzas de Little Rock, Arkansas, establece las normas que hay que tener en cuenta.

En Estados Unidos, el Código Ordenanzas de Little Rock, Arkansas, establece las normas que hay que tener en cuenta a la hora de concurrir o conducir cerca de local que venda sándwiches o bebidas frías.

Estas secciones están dentro del Artículo 2 que es sobre Delitos que afectan a la Paz y el Orden Público, y son de lo más variados. Se prohíben ruidos y se regula la conducta que hay que guardar en los denominados restaurantes con servicio para autos.

Estas secciones están dentro del artículo 2 que es sobre Delitos que afectan a la paz y el orden público, y son de lo más variados. freepik

El gobierno castigará una por una a todas las personas que toquen la bocina del auto frente a locales de comida: ¿Qué establece la ley en Arkansas?

En Little Rock, la ordenanza establece que está prohibido tocar la bocina del auto frente a ciertos locales de comida durante la noche. Específicamente, la sección 18-54 dice: “Ninguna persona podrá hacer sonar la bocina de un vehículo en ningún lugar donde se sirvan bebidas frías o sándwiches después de las 9:00 p. m.”

La regulación busca evitar que se afecte la paz y el orden. En secciones previas se prohíben determinados ruidos que sean excesivamente fuertes, molestos e innecesarios de modo tal que perturbe el bienestar. Entre los más comunes:

Tocar la bocina del auto cuando el vehículo está detenido, salvo situaciones de peligro.

Hacer sonar bocinas de manera estridente o durante más tiempo del necesario.

Escuchar música, radios o equipos de sonido a volumen alto, especialmente entre las 22:30 y las 7:00.

Gritar o generar disturbios en la vía pública.

Tener animales que produzcan ruidos constantes y molestos.

Circular con vehículos que hagan ruidos fuertes por mal estado mecánico.

Utilizar altavoces o amplificadores con fines publicitarios.

Generar ruidos excesivos durante cargas y descargas de mercadería.

Realizar obras de construcción fuera de los horarios permitidos.

¿Cuáles son los castigos por tocar la bocina frente a estos locales de comida en Arkansas?

Según lo que establece el Código de Ordenanzas de Little Rock, se castigará con multas de hasta 1,000 dólares a quienes no respeten esta norma. En caso de reincidencia el monto se podrá duplicar, y si la infracción continúa las autoridades podrían aplicar multas adicionales de hasta 500 dólares por cada día en que el delito transcurra.

Estas ordenanzas se adoptan para reducir los ruidos nocturnos molestos en zonas comerciales y residenciales. El principal objetivo es reducir el uso constante, innecesario y excesivo de bocinas, ya que pueden afectar al descanso de los vecinos o generar disturbios.



