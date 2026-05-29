Por orden del Gobierno, castigarán uno por uno a todos los colombianos que salgan a la calle enfermos.

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El marco legal colombiano contempla sanciones para quienes, de manera consciente, incumplan normas sanitarias o contribuyan a la propagación de una epidemia. No se trata de una orden nueva del Gobierno ni de una medida anunciada recientemente, sino de disposiciones que existen desde hace más de dos décadas dentro del Código Penal.

La norma no sanciona a alguien por tener gripe, resfrío o malestar común, sino a quienes actúen con conocimiento e intención de contagiar o incumplir medidas sanitarias obligatorias durante una epidemia declarada oficialmente.

¿Qué dice la ley vigente en Colombia sobre salir enfermo y contagiar a otros?

En Colombia, el artículo 369 del Código Penal (Ley 599 de 2000) establece que quien salga a la calle y propague una epidemia puede enfrentar una pena de prisión de 4 a 10 años. Esta sanción fue aumentada progresivamente, primero por la Ley 890 de 2004 y luego por la Ley 1220 de 2008, que fijó la pena actual.

Por su parte, el artículo 368 castiga a quien viole medidas sanitarias obligatorias dictadas por una autoridad competente para evitar la introducción o propagación de una epidemia. En estos casos, la pena prevista es de 4 a 8 años de prisión.

La legislación aclara que ambas figuras requieren condiciones específicas: debe existir una epidemia oficialmente declarada o medidas obligatorias vigentes, además de una conducta consciente por parte de la persona involucrada.

La norma no sanciona a alguien por tener gripe, resfrío o malestar común. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo se configura realmente el delito según la normativa

Para que exista responsabilidad penal, la ley exige varios elementos concretos:

La persona debe saber que está enferma o bajo una restricción sanitaria específica.

Debe actuar de forma consciente para incumplir una medida obligatoria o propagar la enfermedad.

Tiene que existir una epidemia declarada oficialmente o una orden sanitaria obligatoria vigente.

No aplica a cuadros comunes como gripe, resfrío o malestares cotidianos.

Especialistas en derecho penal y análisis judiciales remarcan que estas normas buscan proteger la salud pública en escenarios excepcionales y no penalizar enfermedades comunes.

Qué otras sanciones pueden aplicarse fuera del Código Penal

Además del Código Penal, Colombia cuenta con el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que permite imponer sanciones administrativas cuando una conducta pone en riesgo la salud pública.

En estos casos, lo habitual son multas u otras medidas correctivas, no condenas penales. Esta suele ser la vía más frecuente frente a incumplimientos individuales relacionados con normas sanitarias.

Casos en los que esta ley fue aplicada en Colombia

La aplicación del artículo 369 ha sido excepcional en la historia judicial del país. Uno de los antecedentes más conocidos es el caso de Luis Ernesto Arrázola Arrázola, exmarino mercante condenado en los años 90 a 11 años de prisión por vender su sangre a un laboratorio clínico de Bogotá pese a saber, desde 1989, que era portador del VIH.

También durante la pandemia de COVID-19 se abrieron investigaciones puntuales por violación de cuarentenas obligatorias y organización de eventos prohibidos, aunque la aplicación práctica de estas normas fue limitada.

En algunos casos, además de prisión, la condena puede incluir multas económicas e indemnizaciones cuando se prueban daños causados a terceros.