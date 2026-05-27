En Estados Unidos, el Código de Indiana tiene un título que regula la forma de comercializar alcohol y tabaco. Se definen desde permisos hasta los momentos en los que esta práctica es considerada un delito.

En Estados Unidos, el Código de Indiana tiene un título que regula la forma de comercializar alcohol y tabaco. Se definen desde permisos hasta los momentos en los que esta práctica es considerada un delito.

A pesar de sonar sorprendente, se establece que vender cerveza fría es ilegal y penalizado por ser considerado con delito menor de clase B. El argumento es que esto ayuda a evitar una sobre comercialización de alcohol en establecimientos con permisos limitados.

En Estados Unidos, el Código de Indiana tiene un título que regula la forma de comercializar alcohol y tabaco. Se definen desde permisos hasta los momentos en los que esta práctica es considerada un delito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por orden del gobierno, castigarán una por una a las personas que vendan cerveza fría en estos comercios: ¿Qué establece la ley de Indiana?

Según lo que se define en el Código de Indiana en el título 7.1 sobre Alcohol y Tabaco, específicamente en el artículo 5 sobre Delitos e Infracciones, capítulo 10, sección 11: " Es ilegal que el titular de un permiso de vendedor de cerveza ofrezca o exhiba para la venta, o venda, intercambie, cambie o regale una botella, lata, recipiente o paquete de cerveza que haya sido enfriado o refrigerado por el titular del permiso antes o en el momento de la venta, intercambio o regalo".

El Código de Indiana establece esta práctica como un delito menor de Clase B (Class B Misdemeanor), por lo que está penalizado.

La ley apunta a supermercados, tiendas de conveniencias y otros comercios con permisos para vender cerveza. Quedan excluidos de esta norma las licorerías y bares.

¿Cuáles son los castigos para quienes vendan cerveza fría en Indiana?

Un delito menor de Clase B implica las sanciones fijadas en el Código Penal de Indiana. Se puede castigar con hasta 180 días de carcel o multas de hasta 1,000 dólares a quienes vendan cerveza fría en ciertos comercios dentro del estado.

¿Cuál es el argumento de esta ley en Indiana?

La ley se apoya en que protege a las licorerías tradicionales frente a supermercados y cadenas grandes. Por ello, desde los años 60 las licorerías tienen autorización para vender cerveza fría mientras que otros comercios no.

Esto se debe a que son distintos tipos de permisos los requeridos según la actividad que desempeñe el local. Mientras las licorerías se dedican exclusivamente a la venta de alcohol, otros comercios simplemente lo incluyen en su inventario a menudo a un menor precio. Por ello se apunta a que no puedan estar listas para tomar para que no puedan competir.



