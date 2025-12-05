Estados Unidos anunció una medida nacional que modifica el acceso a trámites migratorios para miles de solicitantes, incluyendo la emisión del pasaporte estadounidense. La decisión genera incertidumbre entre quienes dependen del sistema para regularizar su estatus .

El cambio afecta procesos que, hasta ahora, eran rutinarios para solicitantes de diversos países. La comunicación oficial generó dudas entre inmigrantes, abogados y residentes, que buscan entender cómo se verán modificadas las posibilidades de regularizar su estatus.

¿Por qué Estados Unidos prohíbe el pasaporte a ciudadanos de estos países?

La suspensión de solicitudes migratorias para 19 países detuvo el procesamiento de residencia, naturalización y otros trámites clave. Sin ciudadanía, los afectados no podrán obtener un pasaporte estadounidense.

El vocero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Matthew Tragesser, confirmó que la pausa busca endurecer los criterios de admisión y ya provocó cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización .

Sin ciudadanía, los afectados no podrán obtener un pasaporte estadounidense. Foto: Archivo.

¿Cuáles son los países afectados y qué significa la prohibición?

Más de 1,5 millones de solicitantes quedan en pausa y no podrán avanzar hacia la ciudadanía mientras la medida siga vigente. Sin ese estatus aprobado, tampoco podrán solicitar el pasaporte estadounidense.

Lista de países afectados:

Afganistán

Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Haití

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Cuba

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán

Venezuela

Consecuencias prácticas