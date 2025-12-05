En esta noticia
Estados Unidos anunció una medida nacional que modifica el acceso a trámites migratorios para miles de solicitantes, incluyendo la emisión del pasaporte estadounidense. La decisión genera incertidumbre entre quienes dependen del sistema para regularizar su estatus.
El cambio afecta procesos que, hasta ahora, eran rutinarios para solicitantes de diversos países. La comunicación oficial generó dudas entre inmigrantes, abogados y residentes, que buscan entender cómo se verán modificadas las posibilidades de regularizar su estatus.
¿Por qué Estados Unidos prohíbe el pasaporte a ciudadanos de estos países?
La suspensión de solicitudes migratorias para 19 países detuvo el procesamiento de residencia, naturalización y otros trámites clave. Sin ciudadanía, los afectados no podrán obtener un pasaporte estadounidense.
El vocero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Matthew Tragesser, confirmó que la pausa busca endurecer los criterios de admisión y ya provocó cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización.
¿Cuáles son los países afectados y qué significa la prohibición?
Más de 1,5 millones de solicitantes quedan en pausa y no podrán avanzar hacia la ciudadanía mientras la medida siga vigente. Sin ese estatus aprobado, tampoco podrán solicitar el pasaporte estadounidense.
Lista de países afectados:
- Afganistán
- Myanmar
- Chad
- República del Congo
- Guinea Ecuatorial
- Eritrea
- Haití
- Irán
- Libia
- Somalia
- Sudán
- Yemen
- Burundi
- Cuba
- Laos
- Sierra Leona
- Togo
- Turkmenistán
- Venezuela
Consecuencias prácticas
- Trámites congelados sin fecha de reanudación.
- Imposibilidad de avanzar hacia ciudadanía o pasaporte.
- Cancelación de entrevistas y ceremonias ya agendadas.