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El endurecimiento del control fronterizo es una de las características más notables de la administración de Donald Trump, quien promovió una política migratoria más rigurosa con el fin de disminuir la llegada de indocumentados a los Estados Unidos.
A pesar de las limitaciones impuestas, existe un documento clave que faculta a ciudadanos mexicanos para ingresar legalmente a Estados Unidos por motivos comerciales, familiares o turísticos sin necesidad de realizar los procedimientos migratorios convencionales.
Ni visa, pasaporte ni Green Card: el documento que autoriza el ingreso legal a Estados Unidos.
Esta alternativa es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente referida como la “visa láser”. Este documento de viaje, emitido por el gobierno de Estados Unidos, permite a ciudadanos mexicanos ingresar a determinadas zonas fronterizas del país por un máximo de 30 días sin requerir una visa convencional.
Esta credencial es una tarjeta plástica equipada con un chip y elementos de seguridad láser, de ahí su designación popular, que autoriza la entrada legal a Estados Unidos únicamente con propósitos de turismo, compras o negocios de corta duración. No está permitida la residencia, estudios ni trabajo en el país.
¿Quiénes son elegibles para ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, pasaporte o Green Card?
La visa láser posee una vigencia de 10 años y se concede exclusivamente a ciudadanos mexicanos con pasaporte válido y carentes de antecedentes penales. Para su obtención, es indispensable:
- Realizar la solicitud en el consulado estadounidense en México, similar a un procedimiento de visa
- Participar en una entrevista, así como en la toma de huellas biométricas y demostrar vínculos con México (ya sea trabajo, estudios, propiedad, etc.)
¿En qué contextos se puede aplicar este documento de poco reconocimiento?
El uso de la visa láser se encuentra estrictamente limitado a las áreas fronterizas autorizadas de Estados Unidos, por lo que abandonar dichas áreas puede acarrear consecuencias migratorias. La entrada legal al país a través de la BBC solo es posible por vías terrestres y peatonales desde México y su utilización está estrictamente delimitada a las siguientes áreas:
- California: hasta 25 millas al norte de la frontera (incluye San Diego)
- Arizona: hasta 75 millas al norte de la frontera (incluye Tucson)
- Nuevo México: hasta 55 millas al norte de la frontera o hasta Las Cruces
- Texas: hasta 25 millas al norte de la frontera (incluye ciudades como Laredo, McAllen, Brownsville y El Paso)