El endurecimiento del control fronterizo se ha erigido como una de las características más notables de la administración de Donald Trump.

El endurecimiento del control fronterizo es una de las características más notables de la administración de Donald Trump, quien promovió una política migratoria más rigurosa con el fin de disminuir la llegada de indocumentados a los Estados Unidos.

A pesar de las limitaciones impuestas, existe un documento clave que faculta a ciudadanos mexicanos para ingresar legalmente a Estados Unidos por motivos comerciales, familiares o turísticos sin necesidad de realizar los procedimientos migratorios convencionales.

Ni visa, pasaporte ni Green Card: el documento que autoriza el ingreso legal a Estados Unidos.

Esta alternativa es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente referida como la “visa láser”. Este documento de viaje, emitido por el gobierno de Estados Unidos, permite a ciudadanos mexicanos ingresar a determinadas zonas fronterizas del país por un máximo de 30 días sin requerir una visa convencional.

Esta credencial es una tarjeta plástica equipada con un chip y elementos de seguridad láser, de ahí su designación popular, que autoriza la entrada legal a Estados Unidos únicamente con propósitos de turismo, compras o negocios de corta duración. No está permitida la residencia, estudios ni trabajo en el país.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos dejará entrar al país legalmente a todos los extranjeros que obtengan este documento

¿Quiénes son elegibles para ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, pasaporte o Green Card?

La visa láser posee una vigencia de 10 años y se concede exclusivamente a ciudadanos mexicanos con pasaporte válido y carentes de antecedentes penales. Para su obtención, es indispensable:

consulado estadounidense en México , similar a un Realizar la solicitud en el, similar a un procedimiento de visa

Participar en una entrevista, así como en la toma de huellas biométricas y demostrar vínculos con México (ya sea trabajo, estudios, propiedad, etc.)

¿En qué contextos se puede aplicar este documento de poco reconocimiento?

El uso de la visa láser se encuentra estrictamente limitado a las áreas fronterizas autorizadas de Estados Unidos, por lo que abandonar dichas áreas puede acarrear consecuencias migratorias. La entrada legal al país a través de la BBC solo es posible por vías terrestres y peatonales desde México y su utilización está estrictamente delimitada a las siguientes áreas: