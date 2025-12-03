El Departamento de Estado de Estados Unidos posee autoridad legal para suspender, limitar o revocar pasaportes de ciudadanos estadounidenses, tanto nativos como naturalizados, cuando se cumplen ciertas condiciones establecidas por la ley federal.

Esta medida puede bloquear por completo la posibilidad de viajar, renovar documentos o realizar trámites consulares, convirtiéndose en una de las sanciones administrativas más severas que puede recibir un ciudadano.

Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todas estas personas

El gobierno de Estados Unidos puede suspender o revocar un pasaporte en varias situaciones específicas. Estas son las principales:

1. Deudas fiscales graves

Si un contribuyente tiene deudas tributarias superiores a USD 59.000, el IRS puede notificar al Departamento de Estado y solicitar la negación o suspensión del pasaporte. Esto incluye intereses y multas.

2. Deudores de manutención infantil

Si un padre o madre acumula una deuda grande por manutención de menores, el Departamento de Estado está autorizado a negar nuevas emisiones y retener renovaciones de sus pasaportes.

3. Cargos criminales u órdenes de arresto

Si un ciudadano es requerido por un tribunal, enfrenta cargos criminales graves o tiene una orden de arresto activa, su pasaporte puede ser suspendido automáticamente.

4. Terrorismo o riesgos para la seguridad nacional

Estados Unidos puede suspender pasaportes cuando una persona representa un riesgo directo para la seguridad del país.

5. Fraude o documentación falsa

El gobierno puede revocar inmediatamente un pasaporte cuando descubre que fue emitido basándose en:

Identidad falsa

Certificados falsificados

Información engañosa

Documentos fraudulentos

6. Pasaportes dañados, alterados o mal utilizados

Un pasaporte manipulado, modificado o usado de forma indebida puede ser confiscado y anulado.

¿Qué ocurre con los pasaportes suspendidos?

Cuando el gobierno suspende un pasaporte:

Se vuelve inválido para viajar , incluso si la persona lo tiene en su posesión.

La aerolínea puede negar el embarque .

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puede retenerlo .

El ciudadano no puede renovar ni solicitar visas hasta resolver su estatus.

La persona debe solucionar el motivo de la suspensión antes de pedir uno nuevo.