Estar al tanto de las estrictas normas del Departamento de Estado es fundamental para evitar perder el pasaporte en Estados Unidos. El gobierno mantiene controles rigurosos sobre la validez y la autenticidad de los documentos de viaje.

Una de las regulaciones más importantes indica que los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no son considerados válidos y pueden ser prohibidos, suspendidos o rechazados.

Esta política, que muchas personas desconocen, afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados que aún conservan documentos antiguos.

Todas las personas que no hicieron este trámite a tiempo perderán sus pasaportes de inmediato

El Departamento de Estado establece que un pasaporte debe cumplir con estándares de seguridad actualizados, incluir fotografía vigente y contar con las medidas biométricas necesarias para garantizar la identidad del titular.

Los pasaportes con más de 15 años de antigüedad carecen de estos requisitos modernos, lo que eleva el riesgo de fraude, suplantación y errores en la identificación.

Por ese motivo, una vez que un pasaporte supera los 15 años desde su fecha de emisión, el gobierno:

Lo considera expirado automáticamente, sin posibilidad de uso

Puede prohibir su uso para viajar, incluso si la persona no intentó renovarlo

Puede suspenderlo, dejándolo sin validez para trámites migratorios

En aeropuertos, puertos de entrada y oficinas federales, estos documentos son rechazados sin excepción.

Estados Unidos prohíbe y suspende todos los pasaportes con más de 15 años de antigüedad. Fuente: Archivo.

¿Cómo se pueden recuperar estos pasaportes?

Estados Unidos establece que ningún pasaporte con más de 15 años de antigüedad es válido, y el documento puede ser suspendido o rechazado inmediatamente. El proceso para recuperarlos es más estricto que una renovación común. Es que el solicitante debe: