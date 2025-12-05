Estados Unidos enfrenta una ola de despidos masivos que ya altera el mercado laboral y preocupa a trabajadores y analistas. Los recortes anunciados este año muestran cifras inusualmente altas y anticipan una tendencia más severa hacia 2026.

Con casi 1,2 millones de puestos afectados, las empresas ajustan estructuras en un contexto de menor contratación, costos crecientes y mayor automatización. La incógnita ahora es quiénes seguirán en riesgo y cómo evolucionará el empleo en los próximos meses .

¿Qué despidos masivos ya ocurrieron en Estados Unidos?

Los recortes anunciados hasta noviembre alcanzaron su nivel más alto desde 2020, superando 1,1 millones por sexta vez desde 1993. Solo en noviembre se informaron 71.321 despidos, con impacto directo en tecnología, telecomunicaciones y alimentos.

Verizon anunció 13.000 recortes y las pequeñas empresas también fueron golpeadas: ADP registró una pérdida de 120.000 empleos en noviembre . Con el cierre del Gobierno, estos reportes privados se volvieron la principal referencia para medir el estado del empleo.

Sectores más afectados

Tecnología

Telecomunicaciones

Alimentos y consumo

Pequeñas empresas

Los recortes anunciados hasta noviembre alcanzaron su nivel más alto desde 2020, superando 1,1 millones por sexta vez desde 1993. Fuente: Shutterstock.

¿Quiénes siguen en riesgo y qué empresas liderarán los despidos en 2026?

Los despidos masivos continuarán en 2026 y estarán liderados por Amazon, que profundizará la reestructuración más grande de su historia. La compañía reducirá capas de gestión y acelerará procesos para operar con mayor eficiencia.

La empresa ya recortó más de 27.000 puestos desde 2022 y desvinculó a 14.000 empleados corporativos este año . El avance de la inteligencia artificial aumenta temores internos sobre nuevas automatizaciones y más ajustes en divisiones clave.

Áreas con mayor riesgo