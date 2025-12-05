El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó un beneficio fiscal excepcional para 2025 que podría reducir de forma notable la carga impositiva de millones de contribuyentes. La medida forma parte de cambios federales diseñados para aliviar el peso de los impuestos estatales y locales.

El ajuste permite acceder a deducciones mucho más amplias, aunque solo quienes cumplan un requisito puntual podrán recibir hasta u$s 40.000 en su próxima declaración. El impacto final dependerá del estado de residencia y del nivel de tributos pagados.

¿Qué confirmó el IRS y quiénes pueden recibir hasta u$s 40.000?

El IRS elevó a u$s 40.000 el tope de la deducción SALT para 2025, un salto significativo frente al límite previo de u$s 10.000. El beneficio está disponible únicamente para quienes detallen deducciones en su declaración federal.

La deducción SALT permite restar del impuesto federal lo pagado en impuestos estatales, locales y a la propiedad.

Los mayores beneficiarios serían residentes de estados con alta carga fiscal —como Nueva York, California, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut—. El tope crecerá 1% anual hasta 2029 , antes de volver a u$s 10.000 en 2030.

El IRS elevó a u$s 40.000 el tope de la deducción SALT para 2025. Fuente: Shutterstock

¿Qué deben hacer para obtener el máximo y evitar perder la deducción?

Para alcanzar el beneficio completo, expertos recomiendan anticipar pagos —como impuestos a la propiedad de 2026— o realizar aportes mayores a fondos de donación deducibles. Así, el contribuyente puede superar la deducción estándar.

El beneficio comienza a reducirse cuando el ingreso supera los u$s 500.000 y desciende a un tope de u$s 10.000 al pasar los u$s 600.000. Evitar ingresos adicionales por ventas de activos o conversiones Roth ayuda a no quedar por encima de esos umbrales .

Cómo optimizar el resultado