El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen realizar viajes internacionales, pues además de ser de presentación obligatoria, ocupa el puesto número doce de los más poderosos del mundo de acuerdo con el Índice de Pasaportes Henley.

En ese marco, el Departamento de Estado indica en su sitio web oficial cuáles son las Ferias de Aceptación de Pasaportes disponibles este fin de semana para tramitar esta identificación internacional.

Se trata de instalaciones oficiales y autorizadas con personal especializado donde pueden presentarse todos los registros necesarios para comenzar la gestión sin dificultades.

Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte durante el fin de semana a quienes hagan esto antes

Durante el fin de semana existen tres locaciones en particular que permitirán a los ciudadanos tramitar el pasaporte estadounidense. Dos de ellas requieren cita previa.

Oficina del Secretario del Condado de Passaic

Ciudad: Paterson

Estado: Nueva Jersey

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: de 9 am a 12 pm

Cita: sí, en este sitio

Oficina satélite del Secretario del Condado de Passaic en Wanaque

Ciudad: Wanaque

Estado: Nueva Jersey

Fecha: sábado 6 de diciembre

Horario: de 9 am a 12 pm

Cita: sí, en este sitio

Iglesia de la Santísima Trinidad

Ciudad: Cincinnati

Estado: Ohio

Fecha: domingo 7 de diciembre

Horario: 13:30 a 15:30

Cita: no es necesario

El pasaporte americano es el doceavo más poderoso del mundo. Fuente: Shutterstock.

Qué documentos necesito para tramitar el pasaporte americano

Para realizar este trámite, los solicitantes deberán

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo hará saber a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link