Miles de ciudadanos mexicanos viajan cada año a Centroamérica atraídos por sus playas, sitios arqueológicos y destinos naturales. Sin embargo, en 2026 las autoridades migratorias de Belice, Nicaragua y Honduras mantienen requisitos estrictos para permitir el ingreso de turistas extranjeros, y uno de los más importantes está relacionado con el pasaporte.

Quienes no hayan realizado este trámite indispensable podrían enfrentar problemas desde el momento de abordar su vuelo o incluso recibir una negativa de entrada.

Antes de planear un viaje a cualquiera de estos países, conviene revisar qué exige cada gobierno y cuáles son los documentos obligatorios para evitar contratiempos.

El trámite con el pasaporte que puede impedir tu entrada a Belice, Nicaragua y Honduras

Aunque los requisitos migratorios varían según el país, existe una condición que comparten Belice, Nicaragua y Honduras: los viajeros mexicanos deben contar con un pasaporte vigente y, en la mayoría de los casos, con una validez mínima de seis meses a partir de la fecha de ingreso.

Las autoridades migratorias pueden negar el acceso a quienes presenten un pasaporte vencido o que no cumpla con el periodo mínimo de vigencia exigido.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas verifican este requisito antes del embarque, por lo que el inconveniente puede surgir incluso antes de salir de México.

Por ello, los expertos recomiendan revisar la fecha de vencimiento con suficiente anticipación y renovar el documento en caso de que no alcance el tiempo requerido para el viaje.

Atención viajeros: el trámite obligatorio con el pasaporte que puede dejarte fuera de Belice, Nicaragua y Honduras en 2026. Fuente: Canva

Nicaragua aplica un requisito adicional que muchos mexicanos desconocen

A diferencia de otros destinos de Centroamérica, Nicaragua mantiene requisitos más estrictos para algunos visitantes.

A partir del16 de febrero de 2026, es obligatorio contar con una visa consultada para ingresar a Nicaragua, de acuerdo con las normativas migratorias vigentes.

Este procedimiento debe realizarse con anticipación a través de las representaciones diplomáticas correspondientes, ya que llegar sin la autorización requerida podría derivar en la negativa de entrada por parte de las autoridades migratorias.

Además del pasaporte vigente, los viajeros pueden ser requeridos para presentar comprobantes de hospedaje, boletos de salida y documentos que acrediten el propósito de su visita.

Los otros documentos que pueden pedirte en la frontera o el aeropuerto

Contar con un pasaporte válido no siempre es suficiente para ingresar a estos países. Las autoridades migratorias también pueden solicitar evidencia de que el viaje tiene fines turísticos y una duración determinada.

Entre los documentos más comunes se encuentran:

Boleto de avión de ida y regreso.

Reservación de hotel o comprobante de alojamiento.

Pruebas de solvencia económica para cubrir la estancia.

Dirección del lugar donde se hospedará el visitante.

Visa o permiso migratorio, cuando corresponda.

Tener estos documentos disponibles, ya sea impresos o en formato digital, puede agilizar el proceso de ingreso y reducir el riesgo de inconvenientes durante la revisión migratoria.

Antes de viajar, las autoridades recomiendan consultar los requisitos vigentes para cada destino, ya que las condiciones pueden modificarse sin previo aviso.