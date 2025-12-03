Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es de suma importancia para todos los pasajeros. Este documento, emitido por el Departamento de Estado, debe respetar los requisitos establecidos y, de acuerdo con normativas federales, hay un grupo de personas que no pueden renovarlo.

Los residentes que califican en este grupo deben atenerse a las medidas de seguridad de las autoridades e iniciar un trámite desde cero.

Confirmado: el Gobierno suspende los pasaportes de estas personas

El pasaporte estadounidense es uno de los documentos más imponentes a nivel internacional. El Departamento de Estado es la entidad que se encarga de gestionar las normas y emisión de los mismos. De acuerdo con las políticas, solo pueden renovar esta credencial quienes cumplen con las condiciones.

Bajo estas normativas, existe un grupo de personas que no cuenta con el permiso para iniciar el trámite de renovación y que debe solicitar un nuevo pasaporte como en el comienzo.

El Gobierno no permite que las personas con un pasaporte dañado, desactualizado o en circunstancias determinadas renueven este documento. Fuente: Archivo.

No pueden renovar el pasaporte quienes cumplen estas condiciones:

Emitido antes de cumplir 16 años.

Emitido hace más de 15 años.

Dañado, perdido o robado. Aprenda a reportar un pasaporte perdido o robado.

Emitido con su nombre anterior y no tiene un documento legal como una licencia de matrimonio. para demostrar su cambio de nombre legal.

¿Cómo solicitar un nuevo pasaporte?

Reunir un documento de ciudadanía estadounidense. Presentar una identificación válida y vigente. Completar el formulario DS-11 en papel o en línea para imprimirlo. Obtener una foto reciente con las medidas requeridas. Solicitar un turno en un centro autorizado de aceptación de pasaportes. Presentarse con toda la documentación y realizar el pago correspondiente. Elegir el tipo de envío y esperar la entrega del pasaporte.

Para renovar por correo