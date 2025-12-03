En esta noticia
El pasaporte estadounidense es uno de los documentos más poderosos del mundo. Permite ingresar sin visa a más de 180 países y certifica la ciudadanía ante cualquier autoridad internacional. Sin embargo, su vigencia y validez no son absolutas.
Las autoridades del Departamento de Estado explicaron que el gobierno puede suspender, revocar o denegar un pasaporte si el titular no cumple con ciertos requisitos cíviles y judiciales.
Estados Unidos prohíbe y suspende los pasaportes de todas estas personas
El derecho a tener un pasaporte se reconoce como parte de la libertad de movimiento, pero el Título 22 del Código de Regulaciones Federales y la Ley de Pasaportes de 1926 facultan al gobierno estadounidense a restringir ese derecho en circunstancias específicas. A continuación, las principales:
1. Deudas fiscales significativas:
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede solicitar la suspensión del pasaporte de cualquier ciudadano con una deuda superior a USD 59.000. El Departamento de Estado niega nuevas emisiones o renovaciones hasta que la deuda se salde o se establezca un plan de pago.
2. Incumplimiento de manutención infantil:
El gobierno puede bloquear la emisión o renovación del pasaporte si el solicitante debe más de USD 2500 en manutención de hijos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) notifica la morosidad y el documento se suspende hasta que la deuda se regularice.
3. Órdenes judiciales o cargos penales graves:
Si una persona está bajo investigación, acusada o en libertad condicional por delitos federales o de terrorismo, el Departamento de Estado puede retener o revocar el pasaporte para impedir su fuga.
4. Seguridad nacional y terrorismo:
El secretario de Estado tiene autoridad para denegar un pasaporte a cualquier individuo cuya salida del país represente una amenaza a la seguridad nacional, la política exterior o los intereses vitales de Estados Unidos.
5. Fraude o falsificación documental:
Si el pasaporte fue obtenido mediante documentos falsos, identidad errónea o declaraciones engañosas, puede revocarse de inmediato y el titular puede enfrentar cargos federales.
¿Qué ocurre tras la suspensión del pasaporte?
Si un pasaporte es revocado, el titular recibe una notificación formal por escrito. El documento deja de ser válido inmediatamente y debe devolverse al Departamento de Estado.
En algunos casos, se permite la emisión de un pasaporte limitado (por ejemplo, solo para regresar a Estados Unidos). La persona puede apelar la decisión, pero mientras el caso esté abierto, no puede viajar internacionalmente.