El DS-11 es el formulario que se utiliza para solicitar el pasaporte en persona, el mismo que completan quienes lo tramitan por primera vez.

Renovar el pasaporte de Estados Unidos por correo, sin salir de casa, es la vía más cómoda, pero no está disponible para todos. El Departamento de Estado reserva esa renovación simplificada (con el Formulario DS-82) para quienes cumplen ciertas condiciones; el resto queda obligado a hacer el trámite en persona con otro formulario, el DS-11. Conocer de antemano en qué grupo se está evita enviar documentación por correo para que luego la devuelvan o rechacen.

Qué es el Formulario DS-11

El DS-11 es el formulario que se utiliza para solicitar el pasaporte en persona, el mismo que completan quienes lo tramitan por primera vez. A diferencia de la renovación por correo, exige presentarse físicamente en un lugar habilitado y entregar la documentación original. En otras palabras, es la vía “completa” del trámite, pensada para los casos en los que el Departamento de Estado necesita verificar la identidad del solicitante de manera presencial.

Quiénes no pueden acceder a la renovación habitual

Hay varias situaciones que dejan a una persona fuera de la renovación por correo y la obligan a usar el DS-11. Las principales son:

Quienes tienen un pasaporte emitido antes de cumplir los 16 años .

Los documentos de menores no se renuevan por correo, aunque la persona ya sea adulta.

Quienes tienen un pasaporte emitido hace 15 años o más , que por su antigüedad queda fuera de la renovación simplificada.

Quienes tienen el pasaporte dañado , más allá del desgaste normal (roto, mojado, con páginas sueltas o impresión ilegible).

Quienes reportaron su pasaporte como perdido o robado, ya que ese documento queda anulado y hay que solicitar uno nuevo.

A estos casos se suma quienes cambiaron de nombre y no cuentan con un documento que respalde ese cambio (como un certificado de matrimonio o una orden judicial) tampoco pueden renovar por correo.

Quienes cumplen ciertas condiciones pueden renovar el pasaporte por correo e incluso, en muchos casos, por internet. ChatGPT

Quiénes sí pueden renovar por correo

Para dimensionar la diferencia, conviene saber cuándo sí se puede usar la vía simple (el DS-82): en líneas generales, cuando la persona tiene en su poder el pasaporte más reciente, sin daños, emitido cuando ya tenía 16 años o más, dentro de los últimos 15 años y a su nombre actual (o con la documentación que acredite el cambio de nombre). Quien cumple todas esas condiciones puede renovar por correo e incluso, en muchos casos, por internet.