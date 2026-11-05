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Florida prohíbe conducir utilizando auriculares, salvo en excepciones previstas por la ley.

En Florida, Estados Unidos, los conductores tienen prohibido utilizar auriculares u otros dispositivos de escucha mientras manejan, salvo excepciones previstas por la sección 316.304 de los Estatutos de Florida de 2026.

¿De qué manera está prohibido escuchar música mientras se conduce en Florida?

La legislación prohíbe conducir utilizando auriculares para escuchar música, incluidos los dispositivos que cubren ambos oídos. La restricción se refiere al uso de dispositivos de escucha por parte del conductor.

Sin embargo, la normativa contempla excepciones específicas. Entre ellas, permite utilizar un auricular conectado a un teléfono celular cuando el sonido se transmite únicamente por un oído y el otro permanece libre para escuchar los sonidos del entorno.

¿Cuáles son las excepciones a la prohibición de usar auriculares al conducir?

De acuerdo con la sección 316.304, la restricción no se aplica en determinadas circunstancias:

Personas con dificultades auditivas: pueden utilizar audífonos o dispositivos destinados a mejorar la audición.

Conductores que utilizan teléfonos celulares: pueden emplear un auricular que transmita sonido por un solo oído y permita escuchar el entorno con el otro.

Motociclistas: pueden utilizar dispositivos integrados al casco, siempre que los altavoces no estén en contacto directo con los oídos y permitan escuchar los sonidos exteriores.

Personal policial y de emergencias: puede utilizar determinados dispositivos necesarios para cumplir sus funciones.

La legislación de Florida contempla excepciones específicas para el uso de auriculares durante la conducción. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

¿Qué sanción establece Florida por conducir con auriculares?

El apartado 4 de la sección 316.304 establece que incumplir esta prohibición constituye una infracción de tránsito no penal, sancionada como una infracción sin movimiento, conforme al capítulo 318 de los Estatutos de Florida.

Por lo tanto, los conductores que utilicen auriculares fuera de las excepciones pueden recibir una sanción de tránsito.