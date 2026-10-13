El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) es un beneficio fiscal de Estados Unidos destinado a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados. El monto que puede recibir cada contribuyente depende de sus ingresos, su situación fiscal y la cantidad de hijos que cumplan las condiciones establecidas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Para el año fiscal 2025, el crédito máximo es de US$4.328 para un contribuyente con un hijo calificado. Las declaraciones correspondientes a ese período se presentan en 2026 aunque no todas las personas que reúnen los requisitos pueden recibir el monto máximo ya que el IRS cuenta con un límite de ingresos.

En este sentido, para determinar si un hijo permite reclamar este beneficio, el organismo establece condiciones específicas sobre la edad, el parentesco y el tiempo de convivencia con el contribuyente. Además exige un número de Seguro Social válido y establece reglas para evitar que más de una persona reclame al mismo hijo para obtener el crédito.

Qué requisitos debe cumplir un hijo para que el padre reciba US$4.328 del EITC

El IRS utiliza el término hijo calificado o qualifying child para identificar a los hijos o familiares que reúnen las condiciones necesarias para que un contribuyente pueda recibir el EITC por ellos. Para que un hijo califique en el EITC, debe cumplir las siguientes condiciones:

Edad : debe tener menos de 19 años al finalizar el año fiscal y ser menor que el contribuyente o su cónyuge, si presentan una declaración conjunta. Si es estudiante a tiempo completo durante al menos cinco meses del año, puede tener menos de 24 años, siempre y cuando también sea menor que el contribuyente o su cónyuge. Sin embargo, las personas con discapacidad total o permanente no cuentan con límite de edad.

Parentesco : puede ser hijo o hija biológicos, hijastro, hijo adoptado legalmente o hijo de crianza colocado por una entidad autorizada. También puede ser hermano, hermanastro o descendiente de alguno de ellos, como un nieto, sobrino o sobrina.

Residencia : debe haber vivido en el mismo hogar que el contribuyente en Estados Unidos durante más de la mitad del año fiscal. Determinadas ausencias temporales, como las relacionadas con estudios u hospitalizaciones, pueden contar como tiempo de convivencia.

Declaración conjunta: en general, el hijo no debe presentar una declaración conjunta con su cónyuge. Existe una excepción cuando esa declaración se presenta únicamente para reclamar una devolución de impuestos retenidos o pagos estimados.

El IRS exige que el número de Seguro Social del hijo sea válido para reclamar el crédito. Asimismo, para el año fiscal 2025, debe haberse emitido a más tardar en la fecha límite de presentación de la declaración, incluidas las prórrogas.

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) puede alcanzar hasta US$4.328 por un hijo calificado en el año fiscal 2025. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para más detalles y excepciones, las personas pueden consultar en la página oficial del IRS sobre hijos calificados.

¿Qué condiciones debe cumplir el contribuyente para recibir hasta US$4.328 del EITC?

Aunque el hijo cumpla con todos los requisitos, el contribuyente también debe reunir los requisitos generales del programa, como tener ingresos del trabajo, contar con un número de Seguro Social válido y cumplir las reglas de residencia fiscal y de presentación de la declaración.

Para el año fiscal 2025, el IRS establece estos límites de ingreso bruto ajustado (AGI) para quienes tienen un hijo calificado:

Hasta US$50.434 para quienes presentan como solteros, cabeza de familia o cónyuge sobreviviente calificado, así como para quienes presentan por separado y reúnen las condiciones especiales aplicables.

Hasta US$57.554 para los matrimonios que presentan una declaración conjunta.

Cabe destacar que el contribuyente también debe tener ingresos de inversión de US$11.950 o menos y puede presentar el Formulario 2555 para declarar determinados ingresos obtenidos en el extranjero. Además, debe ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año fiscal, salvo excepciones que contempla el IRS.

Para revisar los requisitos completos, el contribuyente puede consultar la guía oficial del IRS sobre quién califica para el EITC y las tablas oficiales de ingresos y montos del crédito para 2025.